Еще в одном российском городе хирурги решили массово уволиться

В закрытом городе Трехгорный в Челябинской области все хирурги единственной больницы в городе решили уволиться из-за слишком высокой нагрузки и низкой оплаты труда.

Хирург с 30-летним стажем Станислав Редькин рассказал Business FM, что медсанчасть – это единственная больница на весь город с населением около 35 тыс. человек.

По его словам, если увольняется один врач, нагрузка на остальных вырастет на четверть.

Хирург отметил, что ситуация усугублялась в течение последних трех лет, врачи работали на полторы-две ставки в день и дежурили по ночам. Когда они попросили руководителя разрешить ситуацию, тот ответил, что медики «ничего не делают», а получают и требуют слишком много.

«У меня как у заведующего отделением оклад 7800 рублей. Это оклад, на который как раз и происходят все остальные начисления. Для сравнения, в Челябинской области у врача оклад 22 тысячи, а у меня 7800», – рассказал хирург.

По его словам, бывали случаи, когда он ночевал дома только три дня в неделю. Тогда он работал на три ставки и получил 76 тыс. рублей с начислениями.

Отмечается, что все врачи написали заявления на увольнение на сентябрь.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле шестеро врачей из двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 написали заявления об увольнении. Медики коллективно пожаловались на нарушение своих трудовых прав: высокую нагрузку и низкие зарплаты. После разъяснительной беседы все хирурги отменили решение об увольнении.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему история с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле дошла до Кремля.