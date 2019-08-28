Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за июль и август

Хирурги в Нижнем Тагиле получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку в июле и августе, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

«Будет произведена стимулирующая выплата за повышенную нагрузку врачам-хирургам за июль и август», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В ведомстве также сообщили, что в больнице со 2 сентября начнут работать два новых хирурга. В Медучреждение также направят специалистов из другой больницы. Кроме того, после разъяснительной беседы пятеро хирургов отменили решение об увольнении, еще один находится в отпуске.

«С 26 августа изменена маршрутизация пациентов по профилю «хирургия» на территории города Нижний Тагил, что исключит дополнительную нагрузку на хирургов в ГБУЗ СО «ГБ №1 города Нижний Тагил», – отметили в Минздраве.

Напомним, в Нижнем Тагиле шестеро врачей из двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 написали заявления об увольнении. Медики коллективно пожаловались на нарушение своих трудовых прав.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему история с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле дошла до Кремля.