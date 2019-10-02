Путин заявил о недопустимости фокусов с зарплатами медиков

Взгляд
2 октября, среда  |  Последнее обновление — 20:35  |  vz.ru
Разделы

Украина проела железнодорожное наследие СССР

Железные дороги Украины – яркий пример коррупцииФото: Anatolii Stepanov/Reuters
Украина расписалась в разбазаривании еще одного доставшегося ей от Советского Союза наследия – более 22 тысяч километров железных дорог. Железнодорожная инфраструктура практически уничтожена, вынес приговор украинский премьер. Пассажиры ездят в ужасных условиях, на грузовом рынке коллапс из-за нехватки подвижного состава. Подробности...
Перейти а раздел…

Как «формула Штайнмайера» изменит Украину

Теперь «нормандская четверка» сможет собраться в полном составеФото: Carsten Rehder/Reuters
Согласие украинских властей на «формулу Штайнмайера» открывает путь ко встрече в верхах «нормандской четверки», а значит, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Но меняет ли оно что-то как в донбасском кризисе в целом, так и в борьбе за Украину между Россией и Западом? Кому выгодно решение формулы – и возможно ли оно в принципе? Подробности...
Перейти а раздел…

«Склока в онкоцентре» является очень плохим симптомом

Онкологические заболевания у детей – тема, которая воспринимается российским обществом крайне остроФото: Станислав Красильников/ТАСС
«Серьезная ошибка этического характера». Именно это, по словам экспертов, происходит в знаменитом российском онкологическом центре им. Блохина, врачи которого устроили публичный демарш. В чем суть конфликта, что на заявления врачей отвечает их руководство и какая из сторон выглядит более убедительно? Подробности...
Перейти а раздел…

Украинская «партия войны» потерпела поражение в Минске

«Формула Штайнмайера» является «дорожной картой» мирного урегулирования конфликта в ДонбассеФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Впервые с 2016 года конфликт в Донбассе сдвинулся с мертвой точки. Запад уговорил Украину на подписание «формулы Штайнмайера». Она подразумевает проведение выборов в ДНР и ЛНР, а затем Киев обязан будет начать равноправные переговоры с республиками. Похоже, Зеленский сделал шаг к миру. Но в Киеве есть и те, кто недоволен таким решением и обещает президенту третий Майдан. Подробности...
Перейти а раздел…

Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленскому пора начинать сажать радикалов

Глеб Простаков, журналист
Не прошло и недели с момента встречи Трампа и Зеленского, где украинскому президенту было предписано «встретиться с Путиным и решить свою проблему», как документ по мирному урегулированию в Донбассе – «формула Штайнмайера» – был подписан. Подробности...

Семь лет за глупость

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Доказать, что в тексте псковской журналистки Светланы Прокопьевой содержатся признаки оправдания терроризма, и правда просто. Это глупый и банальный текст, но обвинительный приговор по нему вполне реален. Подробности...
Обсуждение: 140 комментариев

Зачем Роскосмосу свой Илон Маск

Сергей Мардан, публицист
Если не будет найден новый экономический механизм участия России в космических проектах, то страна в конце концов сойдет с дистанции уже не космической гонки, а просто быстро развивающейся космической индустрии. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
    Перейти а раздел…

    «Формула Штайнмайера» разваливает Украину

    Как и почему страны переносят столицы

    Что стало со стадионами ЧМ-2018

      Перейти а раздел…

      В Мексике прошел конкурс красоты «Мисс Бум Бум»

      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
      Подробности...

      В Пекине прошел масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

      В Пекине на главной площади столицы Тяньаньмэнь состоялся военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая. Он стал самым крупным за последние десятилетия
      Подробности...

      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
      Подробности...
      Обсуждение: 12 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Семицветик»: Детский сад с душой

        «Вегенсы»: Чипсы с пользой для здоровья

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

          Перейти а раздел…
          Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?
          • Независимыми республиками

          • Регионами с особым статусом в составе Украины

          • Обычными регионами в составе Украины

          • Регионами в составе России

          Одобряете ли вы запрет курения на балконах?
          • Да (я курильщик)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курильщик)

          • Нет (я некурящий)

          Нужно ли разрешить в России полигамные браки?
          • Нужен только моногамный брак

          • Нужен институт многоженства

          • Нужен институт многомужества

          • Нужны обе формы полигамных браков

          • Институт брака устарел

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Суд арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота»
              Путин высказался о возможной публикации стенограммы переговоров с ТрампомСК уточнил характер обвинений пилоту «Суперджета»Путин заявил об утрате Украиной статуса промышленно развитого государстваНа Кипре решили назвать имена подавших заявки на гражданство
              Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение его словПутин заявил о готовности продлить контракт на транзит газа через Украину на годСША испытали межконтинентальную ракетуСиноптики пообещали москвичам первые сугробы
              Опрос показал отношение украинцев к «формуле Штайнмайера»В центре имени Блохина составили график увольнения онкологовВ Москве состоялась торжественная церемония открытия олимпиады «Я – профессионал»Бездомная певица из России неожиданно обрела популярность в США

              Главная тема


              Версия о «вине России в гибели «Боинга» начинает разваливаться

              «пилят сук»


              Путин сказал, почему США могут «скоро грохнуться»

              «давление порохоботов»


              Шарий предсказал переписывание «формулы Штайнмайера»

              «устаревшие сведения»


              Представитель Заворотнюк отреагировал на сведения о возможном появлении актрисы на ТВ

              Видео

              урегулирование на донбассе


              Как «формула Штайнмайера» изменит Украину

              приглашение в Госдуму


              Чем опасна Грета Тунберг

              70-летие КНР


              Главным врагом России и Китая являются не США

              яркий пример коррупции


              Украина проела железнодорожное наследие СССР

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Космическая конкуренция


              Сергей Мардан: Зачем Роскосмосу свой Илон Маск

              Свобода ответственности


              Анна Долгарева: Семь лет за глупость

              Формула Штайнмайера


              Глеб Простаков: Зеленскому пора начинать сажать радикалов

              на ваш взгляд


              Каким вы хотели бы видеть будущее Донбасса?

              Путин заявил о недопустимости фокусов с зарплатами медиков

              2 октября 2019, 19:22

              Текст: Анастасия Воробьева

              Версия для печати

              Президент Владимир Путин на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что доплаты медикам не должны снижаться при увеличении доли оклада в структуре их заработной платы.

              «Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло», – сказал Путин, передает ТАСС.

              В свою очередь глава Минздрава Вероника Скворцова предложила закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладам медицинских работников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней заплаты не ниже той планки, которая прописана в майском указе.

              Она также назвала сроки перехода на новую отраслевую систему оплаты труда медработников, согласно которой будет зафиксирован минимальный оклад в каждой квалификационной группе.

              «Мы понимаем, что переход на новую отраслевую систему оплаты труда потребует не менее двух лет и дополнительных средств. Особенно на втором этапе, после определения нормы нагрузки и выработки на одну ставку. Предварительную оценку дополнительных финансовых затрат можно будет осуществить до сентября следующего года – 2020-го, детализированную оценку – только в конце 2021 года, после того как эта работа будет завершена», – пояснила Скворцова.

              Ранее несколько врачей онкоцентра Блохина заявили об увольнении, в качестве одной из причин назвалась ситуация с зарплатами. Позже руководство центра назвало зарплаты врачей.

              Газета ВЗГЛЯД подробно писала о конфликте в онкоцентре Блохина.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............