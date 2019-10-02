Путин заявил о недопустимости фокусов с зарплатами медиков

Президент Владимир Путин на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что доплаты медикам не должны снижаться при увеличении доли оклада в структуре их заработной платы.

«Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло», – сказал Путин, передает ТАСС.

В свою очередь глава Минздрава Вероника Скворцова предложила закрепить актом правительства долю гарантированных выплат по окладам медицинских работников на уровне не менее 55% с учетом обеспечения средней заплаты не ниже той планки, которая прописана в майском указе.

Она также назвала сроки перехода на новую отраслевую систему оплаты труда медработников, согласно которой будет зафиксирован минимальный оклад в каждой квалификационной группе.

«Мы понимаем, что переход на новую отраслевую систему оплаты труда потребует не менее двух лет и дополнительных средств. Особенно на втором этапе, после определения нормы нагрузки и выработки на одну ставку. Предварительную оценку дополнительных финансовых затрат можно будет осуществить до сентября следующего года – 2020-го, детализированную оценку – только в конце 2021 года, после того как эта работа будет завершена», – пояснила Скворцова.

Ранее несколько врачей онкоцентра Блохина заявили об увольнении, в качестве одной из причин назвалась ситуация с зарплатами. Позже руководство центра назвало зарплаты врачей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о конфликте в онкоцентре Блохина.