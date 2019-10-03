Прокуратура Перми начала проверку после сообщений о массовом увольнении неонатологов

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми начала проверку условий труда неонатологов больницы № 6, которые ранее заявили о намерении уволиться всем составом из-за низкой зарплаты и переработок.

«В ходе надзорных мероприятий работниками прокуратуры будет осуществлен выход в трудовой коллектив медучреждения, дана правовая оценка выполнению работниками трудовых функций по совместительству, а также соблюдения законодательства об охране труда», – сообщили в прокуратуре Пермского края.

Ранее на YouTube-канале профсоюза «Альянс врачей» было опубликовано видео с заявлением об увольнении. Интересы врачей в нем представила заведующая отделением новорожденных Ирина Петрова. Она отметила, что причиной написания заявлений об увольнении стали низкие зарплаты сотрудников при большой загруженности на работе.

Накануне ситуацию прокомментировали в местном отделении Минздрава. Там отметили, что «заявлений на увольнение от неонатологов не поступало», уточнив, что «сообщения, опубликованные в открытых источниках, не соответствуют действительности».

«Медицинская помощь в роддоме оказывается в штатном режиме: своевременно и на качественном уровне. Обеспечены круглосуточные дежурства акушеров-гинекологов и неонатологов. Риск снижения качества и безопасности медицинской помощи отсутствует», – также сообщили в ведомстве.

Между тем, в начале сентября врачи этой больницы уже жаловались на несоблюдение трудовых прав. Тогда прокуратура также заявляла о начале проверки.

Ранее на этой неделе несколько врачей онкоцентра Блохина в Москве заявили об увольнении, в качестве одной из причин назвалась ситуация с зарплатами. Позже руководство центра назвало зарплаты врачей.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о конфликте в онкоцентре Блохина.

Кроме того, акции протестов врачей из-за нарушений трудовых прав прошли в Пензе, Нижнем Тагиле и в Челябинской области.

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