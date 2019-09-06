Прокуратура начала проверку после забастовки врачей в Перми

Прокуратура Пермского края начала проверку после жалобы врачей горбольницы (ГКБ) № 6 в городе Перми на несоблюдение трудовых прав, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

На канале профсоюза «Альянс врачей» в YouTube было опубликовано видео с заявлением от врачей отделений травматологии и для новорожденных о том, что они объявили забастовку, требуют повысить зарплату и оплатить переработки, передает РИА «Новости».

По словам заведующего отделением травматологии ГКБ Александра Ивченкова, врачи отделения «вынуждены работать на износ при остром дефиците кадров».

«Мы еле-еле закрываем ночные дежурства. При этом вынуждены совмещать работу в отделении и травматологическом пункте, а потом стоим помногу часов на ногах в операционной. За все переработки, работу по совместительству моим коллегам платят копейки», – подчеркнул Ивченков.

По его словам, сотрудники устали от отсутствия нормальных условий труда, и от того, что их работу не ценят и не уважают.

«Прокуратура Пермского края организовала проверку, в том числе по сообщениям в интернете и СМИ, по факту несоблюдения прав работников больницы № 6 в Перми», – сказали в ведомстве.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры встретятся с трудовым коллективом, чтобы оценить ситуацию с правовой точки зрения.

«Важно не только соблюдение прав врачей, но и прав пациентов, потому что в связи с отсутствием медицинского персонала может снизиться квалификация предоставляемой медпомощи», – подчеркнули в прокуратуре.

Ранее в Пензе прошла акция протеста, в которой приняли участие 135 медработников станции скорой помощи.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле шестеро врачей из двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 написали заявления об увольнении. Медики коллективно пожаловались на нарушение своих трудовых прав: высокую нагрузку и низкие зарплаты.

Такая же ситуация сложилась в городе Трехгорный в Челябинской области. Все хирурги единственной больницы в городе написали заявления об увольнении.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему история с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле дошла до Кремля.