Путин анонсировал заседание Госсовета по здравоохранению

Президент России Владимир Путин сообщил, что в конце октября состоится заседание Госсовета, которое будет посвящено вопросам здравоохранения.

«Мы продолжим обсуждение этих тем и с руководителями регионов, в том числе и на специально организованном в конце октября этого года заседании Госсовета», – передает слова Путина ТАСС.

Он напомнил, что к 1 октября поручал правительству подготовить предложения о модернизации первичного звена здравоохранения. Путин назвал эту тему чувствительной для граждан.

«Речь идет о ФАПах [фельдшерско-акушерских пунктах], поликлиниках районных, районных и межрайонных больницах и подобного рода учреждениях, то есть о таких учреждениях, куда люди приходят чаще всего, больше всего, с чем сталкиваются практически чуть ли не каждый день своей жизни», – уточнил президент.

Путин подчеркнул, что важно не только отношение людей к системе здравоохранения. По его словам, важно, что от эффективности и качества работы медиков зависит продолжительность жизни людей, показатели демографии и здоровье нации.

Ранее эксперт ОНФ Николай Дронов заявил, что поручение Путина по плану реформы первичного звена здравоохранения имеет особое значение, так как именно на этом уровне с отечественной медициной сталкивается большинство россиян.

Он добавил, что ситуация в этой отрасли быстро начала меняться после того, как президент Владимир Путин взял этот вопрос на особый контроль.

«Такое ощущение, что после совещания у президента 20 августа сотрудники ведомства принялись за работу, которую, по-хорошему, надо было начать задолго до получения «вдохновения» от лидера страны», – считает Дронов.

Последнее заседание Госсовета состоялось в начале сентября во Владивостоке. Оно было посвящено программе развития Дальнего Востока.