Эксперт: Работа над медицинской реформой началась лишь после указания президента

Поручение Путина к 1 октября представить ему правительственный план реформы первичного звена здравоохранения имеет особое значение, поскольку именно на этом уровне с отечественной медициной сталкивается большинство россиян. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД эксперт ОНФ Николай Дронов, напомнив, что у чиновников Минздрава осталось лишь несколько дней на подготовку плана.

Глава координационного совета «Движения против рака», эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Дронов уверен, что для успешной модернизации первичного звена здравоохранения в стране уже созданы все механизмы.

«Надо сделать их сбалансированными, отладить их бесперебойную работу наполнить ресурсами», указал эксперт. Претензии населения к системе здравоохранения он считает вполне обоснованы, и «ключевой их смысл: у нас не всегда можно получить доступную и качественную медицинскую помощь».

По мнению Дронова, рядовые врачи зачастую «бесправны – в первую очередь, перед претензиями контролирующих и правоохранительных органов, поэтому

вопросы о том, почему нельзя получить качественную медицинскую помощь, в первую очередь нужно задавать чиновникам – руководителям здравоохранения».

«С первичным звеном здравоохранения так или иначе сталкиваются едва ли не все. Мы все пользуемся поликлиниками, амбулаториями. План модернизации первичного звена здравоохранения должен быть таким, чтобы в итоге пациенту стало удобно, чтобы он не ждал месяцами приема узких специалистов. Чтобы человек не был вынужден бегать даже за терапевтом. Как правило, в городе среднего размера или меньше того – только одно поликлиническое отделение, амбулатория», – сказал эксперт.

Для повышения мотивации медицинского персонала первичного звена и улучшения качества услуг нужно, в первую очередь, увеличивать зарплаты. «Даже в Москве, где для развития здравоохранения прикладываются мощнейшие усилия, – одно дело быть терапевтом на Остоженке, а совсем другое – в Бирюлево или Капотне. Должно быть не только соответствующее вознаграждение, надо открыть широкие возможности для профессионального роста, для новой мотивации. Надо создать условия для непрерывного медицинского образования, повышения качества знаний, профессиональной самореализации. У доктора должна быть возможность получения информации о последних достижениях медицинской науки и практики по своему профилю», – подчеркнул эксперт.

Кроме вопроса о росте зарплаты, нужно в целом определить, каков социальный статус врача, уверен эксперт.

«Раньше врачи пользовались особым уважением в обществе. Нужно вернуть это уважение.

Людей надо как-то удержать в профессии, чтобы врачи шли работать по специальности, а не торговали на рынке. Для этого в первую очередь нужно повышать качество управленческих решений в этой сфере. Сейчас, по большому счету, нет внятных ответов Минздрава на эти вопросы, несмотря на наличие национального проекта, плана по подготовке кадров», – сказал Дронов.

«Кроме того, у врача должны быть достойные бытовые условия. Если мы говорим про село и отдаленные территории, то должен быть решен вопрос с жильем. Так, в Московской области пока практически никак не решается проблема с кадрами, потому что многие медики предпочитают ехать полтора-два часа в Москву и зарабатывать там в 2,5 раза больше, – несмотря на то, что губернатор предпринимает меры по обеспечению врачей жильем», – отметил эксперт.

«Нужно обязательно совершенствовать систему Обязательного медицинского страхования, совершенствовать методику экспертизы качества медицинской помощи и медико-экономического контроля, защиты прав застрахованных лиц. Качественная экспертиза медицинской помощи полезна как для врача, так и для пациента», – считает эксперт.

Собеседник убежден, что Минздрав «давно должен был найти ответы на вопросы, связанные с первичным звеном». «Состояние дел в первичном звене – это забота региональных властей, губернаторов и вице-губернаторов по социалке. Также очень многое зависит от руководителей региональных органов управления здравоохранением. Где-то люди умеют просчитывать свои действия на несколько шагов вперед, а где-то живут одним днем, – менеджеры из них никудышные и ничего с этим не сделаешь», – посетовал эксперт.

Он отметил, что ситуация в этой отрасли быстро начала меняться после того, как президент Владимир Путин взял этот вопрос на особый контроль.

«Такое ощущение, что после совещания у президента 20 августа сотрудники ведомства принялись за работу, которую, по-хорошему, надо было начать задолго до получения «вдохновения» от лидера страны», – считает Дронов.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук, профессор Николай Говорин также указал на то, что главной проблемой отечественной медицины остается нехватка кадров в глубинке, где медики из-за низкой зарплаты вынуждены брать на работе по полторы-две ставки. «В плане модернизации должны быть определены приоритеты политики, которая в частности будет побуждать врачей ехать работать в отдаленные уголки страны», – заявил депутат.

Напомним, в конце августа президент Владимир Путин поставил перед правительством задачу подготовить к 1 октября «принципы модернизации первичного звена в здравоохранении». «Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема», – отмечал президент.

Глава государства напомнил, что на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» выделен 1,367 трлн рублей, из которых на первичное звено здравоохранения предусмотрено 237,5 млрд, «которые должны быть истрачены с умом и должны дать хороший результат».

Президент констатировал, что многие россияне по-прежнему не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена и потребовал уделить особое внимание вопросам кадрового обеспечения, напомнив о разработке новых моделей эффективной организации поликлиник, которых в стране более 60 тысяч. Глава государства при этом отметил, что вне зоны доступности этого звена в прошлом году находились 499 населенных пунктов, в каждом из которых проживают от 100 до 2000 человек.

Президент потребовал к 2021 году учреждениями первичного звена охватить 100% таких населенных пунктов. «Нам нужна система, которая мотивирует медицинский персонал повышать качество своей работы, четко соблюдать и выдерживать высокие требования к ней», – заявил Путин. Пока же, по его словам, в первичном звене здравоохранения не хватает более 25 тыс. врачей и более 135 тыс. среднего медперсонала, не хватает и узких специалистов.