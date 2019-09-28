Эксперт: Работа над медицинской реформой началась лишь после указания президента

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Лукашенко шантажирует Россию американской нефтью

Белоруссия выражает готовность отказаться от российской нефтиФото: ANDREI LIANKEVICH/EPA/ТАСС
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти и разрабатывает сразу три варианта ее транспортировки. Это могут быть поставки через Украину, Польшу или страны Прибалтики. Эксперты говорят, что пока это стоит расценивать лишь как попытку давления Лукашенко на Россию. Однако, по их мнению, России все же стоит внимательно прислушаться к словам белорусского президента. Подробности...
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Радикальная оппозиция ищет новых заложников

Оппозиция косвенно призналась в том, что предыдущие несогласованные акции были сознательной провокациейФото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
Протестный митинг, назначенный в Москве на эти выходные, может оказаться частью большой провокации, в результате которой в СИЗО попадут новые заложники. Об этом говорят противоречивые действия одного из заявителей митинга, либертарианца Михаила Светова. Подробности...
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Поимкой балконных курильщиков займутся соседи

Уже со вторника курение на балконе станет в России административным нарушением Фото: Laura Nissinen/ТАСС
Курение на балконе стало дорогим удовольствием – штраф за это правонарушение составит 3 тыс. рублей. А если курение стало причиной пожара, то заплатить придется пять тысяч. У нововведения оказалось немало противников, которые готовы и дальше курить на балконе под угрозой наказания. Мнения экспертов о том, насколько просто будет выписать им штраф, разошлись. Подробности...
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Враги Трампа подставили Зеленского по «плану Путина»

Владимир Зеленский не может отказать ТрампуФото: Jonathan Ernst/Reuters
Демократы, собирающиеся устроить импичмент Трампу за его телефонный разговор с Зеленским, «действуют точно по схеме российского президента». Это не шутка, а цитата из открытого обращения 18 американских конгрессменов-республиканцев. Похоже, скоро в Америке не останется политиков, которых бы не объявили марионетками Владимира Путина.  Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Трамп толкает Зеленского в объятия Путину

Глеб Простаков, журналист
Украину откровенно заставляют сделать ставку. Слить компромат на сына Джо Байдена и запустить опасный проект по мирному урегулированию. В этом случае Украина сможет заручиться поддержкой США и России. Риски велики, но и куш солидный. Подробности...
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Мужики у нас регулярно получают сковородкой по голове или ножом в спину, а уж ногой в пах – как нечего делать. Это не домашнее насилие? Решать семейные разногласия путем силы недостойно. Ни для мужчины, ни для женщины. Подробности...
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Шведская девочка как зеркало русской революции

Алексей Алешковский, сценарист
Глупость – это искусство давать и принимать простые и неправильные объяснения сложным вещам. Феномен Греты Тунберг заключается не в том, что ее пускают на трибуну ООН, а в том, что манипуляция умами докатилась до мышей. Пропаганда свободного мира стала совершенно тоталитарной. Подробности...
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              Эксперт: Работа над медицинской реформой началась лишь после указания президента

              28 сентября 2019, 09:30

              Текст: Андрей Резчиков

              Версия для печати

              Поручение Путина к 1 октября представить ему правительственный план реформы первичного звена здравоохранения имеет особое значение, поскольку именно на этом уровне с отечественной медициной сталкивается большинство россиян. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД эксперт ОНФ Николай Дронов, напомнив, что у чиновников Минздрава осталось лишь несколько дней на подготовку плана.

              Глава координационного совета «Движения против рака», эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Дронов уверен, что для успешной модернизации первичного звена здравоохранения в стране уже созданы все механизмы.

              «Надо сделать их сбалансированными, отладить их бесперебойную работу наполнить ресурсами», указал эксперт. Претензии населения к системе здравоохранения он считает вполне обоснованы, и «ключевой их смысл: у нас не всегда можно получить доступную и качественную медицинскую помощь».

              По мнению Дронова, рядовые врачи зачастую «бесправны – в первую очередь, перед претензиями контролирующих и правоохранительных органов, поэтому

              вопросы о том, почему нельзя получить качественную медицинскую помощь, в первую очередь нужно задавать чиновникам – руководителям здравоохранения».

              «С первичным звеном здравоохранения так или иначе сталкиваются едва ли не все. Мы все пользуемся поликлиниками, амбулаториями. План модернизации первичного звена здравоохранения должен быть таким, чтобы в итоге пациенту стало удобно, чтобы он не ждал месяцами приема узких специалистов. Чтобы человек не был вынужден бегать даже за терапевтом. Как правило, в городе среднего размера или меньше того – только одно поликлиническое отделение, амбулатория», – сказал эксперт.

              Для повышения мотивации медицинского персонала первичного звена и улучшения качества услуг нужно, в первую очередь, увеличивать зарплаты. «Даже в Москве, где для развития здравоохранения прикладываются мощнейшие усилия, – одно дело быть терапевтом на Остоженке, а совсем другое – в Бирюлево или Капотне. Должно быть не только соответствующее вознаграждение, надо открыть широкие возможности для профессионального роста, для новой мотивации. Надо создать условия для непрерывного медицинского образования, повышения качества знаний, профессиональной самореализации. У доктора должна быть возможность получения информации о последних достижениях медицинской науки и практики по своему профилю», – подчеркнул эксперт.

              Кроме вопроса о росте зарплаты, нужно в целом определить, каков социальный статус врача, уверен эксперт.

              «Раньше врачи пользовались особым уважением в обществе. Нужно вернуть это уважение.

              Людей надо как-то удержать в профессии, чтобы врачи шли работать по специальности, а не торговали на рынке. Для этого в первую очередь нужно повышать качество управленческих решений в этой сфере. Сейчас, по большому счету, нет внятных ответов Минздрава на эти вопросы, несмотря на наличие национального проекта, плана по подготовке кадров», – сказал Дронов.

              «Кроме того, у врача должны быть достойные бытовые условия. Если мы говорим про село и отдаленные территории, то должен быть решен вопрос с жильем. Так, в Московской области пока практически никак не решается проблема с кадрами, потому что многие медики предпочитают ехать полтора-два часа в Москву и зарабатывать там в 2,5 раза больше, – несмотря на то, что губернатор предпринимает меры по обеспечению врачей жильем», – отметил эксперт.

              «Нужно обязательно совершенствовать систему Обязательного медицинского страхования, совершенствовать методику экспертизы качества медицинской помощи и медико-экономического контроля, защиты прав застрахованных лиц. Качественная экспертиза медицинской помощи полезна как для врача, так и для пациента», – считает эксперт.

              Собеседник убежден, что Минздрав «давно должен был найти ответы на вопросы, связанные с первичным звеном». «Состояние дел в первичном звене – это забота региональных властей, губернаторов и вице-губернаторов по социалке. Также очень многое зависит от руководителей региональных органов управления здравоохранением. Где-то люди умеют просчитывать свои действия на несколько шагов вперед, а где-то живут одним днем, – менеджеры из них никудышные и ничего с этим не сделаешь», – посетовал эксперт.

              Он отметил, что ситуация в этой отрасли быстро начала меняться после того, как президент Владимир Путин взял этот вопрос на особый контроль.

              «Такое ощущение, что после совещания у президента 20 августа сотрудники ведомства принялись за работу, которую, по-хорошему, надо было начать задолго до получения «вдохновения» от лидера страны», – считает Дронов. 

              Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук, профессор Николай Говорин также указал на то, что главной проблемой отечественной медицины остается нехватка кадров в глубинке, где медики из-за низкой зарплаты вынуждены брать на работе по полторы-две ставки. «В плане модернизации должны быть определены приоритеты политики, которая в частности будет побуждать врачей ехать работать в отдаленные уголки страны», – заявил депутат.

              Напомним, в конце августа президент Владимир Путин поставил перед правительством задачу подготовить к 1 октября «принципы модернизации первичного звена в здравоохранении». «Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема», – отмечал президент. 

              Глава государства напомнил, что на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» выделен 1,367 трлн рублей, из которых на первичное звено здравоохранения предусмотрено 237,5 млрд, «которые должны быть истрачены с умом и должны дать хороший результат».

              Президент констатировал, что многие россияне по-прежнему не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена и потребовал уделить особое внимание вопросам кадрового обеспечения, напомнив о разработке новых моделей эффективной организации поликлиник, которых в стране более 60 тысяч. Глава государства при этом отметил, что вне зоны доступности этого звена в прошлом году находились 499 населенных пунктов, в каждом из которых проживают от 100 до 2000 человек.

              Президент потребовал к 2021 году учреждениями первичного звена охватить 100% таких населенных пунктов. «Нам нужна система, которая мотивирует медицинский персонал повышать качество своей работы, четко соблюдать и выдерживать высокие требования к ней», – заявил Путин. Пока же, по его словам, в первичном звене здравоохранения не хватает более 25 тыс. врачей и более 135 тыс. среднего медперсонала, не хватает и узких специалистов.


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