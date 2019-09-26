Эксперт ОНФ: Первичное звено оказалось слабым компонентом системы здравоохранения

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Украина закачала в подземные хранилища наибольшие за последние девять лет объемы газа и полностью готова к отопительному сезону, заявил глава «Нафтогаза». Это делает позицию России и Газпрома на трехсторонних газовых переговорах более слабой. Но на самом деле, считают эксперты, Украина блефует – и без российского транзита ее ждет суровая зима. Подробности...
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Чем Госдеп США отличается от МИД России

Именно за это мы Госдеп и не любимФото: В. Зелинский
Госдепартамент США празднует юбилей: ровно 230 лет назад был назначен первый госсекретарь молодого американского государства. По сей день занимающий этот пост человек остается одним из самых влиятельных в стране – его полномочия и возможности гораздо шире, чем у министра иностранных дел РФ. Почему так сложилось и при чем тут «цветные революции»? Подробности...
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Один против двадцати: забытый подвиг русского летчика

На таких самолетах происходили сражения над Балтикой во время Первой мировой войныФото: Public domain
Дата 26 сентября (13 сентября по старому стилю) 1916 года запомнилась одним из поразительных событий, связанных с российской морской авиацией. Три гидросамолета Балтийского флота совершили налет на германскую авиабазу. То, что случилось потом, могло бы обессмертить имя лейтенанта Арсения Горковенко. Но подвиг его был забыт. Что же произошло? Подробности...
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Стенограмма Трампа стала компроматом на Зеленского

Публикация стенограммы разговора Зеленского и Трампа нанесла удар по репутации УкраиныФото: Jonathan Ernst/Reuters, Zuma/ТАСС
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Открытые письма – это не про веру

Святослав Шевченко, Cвященник, настоятель прихода храма мученицы Лукии Сиракузской г. Благовещенска Амурской области
Меня спрашивают: почему я не подписал последнее открытое письмо православных священников в защиту осужденных по «московскому делу»? Да просто потому, что польза подобных писем неочевидна, а вред – налицо. Подробности...

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Владимир Мамонтов, журналист
Уж больно по-русски это, по-тютчевски: не железом и кровью, а любовью скреплять мир. «В конце концов любовь, которую ты получил, равна любви, которую ты дарил» – так заканчивается эта пластинка. Которой сегодня – 50. Подробности...
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Пчелы с медом не воюют

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Девочка Грета не цинична. Она просто глупа. Циничны те, кто ее придумал и использует. Но в любом случае реальная борьба за экологию – это борьба против сегодняшней системы, общества потребления и неоколониализма. А как такое возможно? Подробности...
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              Эксперт ОНФ: Первичное звено оказалось слабым компонентом системы здравоохранения

              26 сентября 2019, 21:00

              Текст: Анастасия Куликова

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              Главной проблемой отечественной медицины остается нехватка кадров. Особенно это касается поликлиник и больниц в глубинке, где медики из-за низкой зарплаты вынуждены брать на работе по полторы-две ставки. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил депутат Госдумы, профессор Николай Говорин, комментируя разработку правительственного плана реформы первичного звена здравоохранения.

              Член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), сопредседатель краевого отделения ОНФ в Забайкалье, зампред комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук, профессор Николай Говорин считает, что «первичное звено оказалось слабым местом» в системе российского здравоохранения.

              «Главная проблема заключается в дефиците кадров на селе, особенно в отдаленных селах. Одновременно в городах мы видим профицит некоторых специальностей: урологи, гинекологи, косметологи и так далее. В плане модернизации должны быть определены приоритеты политики, которая в частности будет побуждать врачей ехать работать в отдаленные уголки страны», – заявил депутат.

              «Данное после совещания в августе поручение президента очень четко расставляет акценты. Наша задача создать стимулы, экономически мотивировать наших врачей поехать на село. Там должны быть адекватные заработные платы, социальный пакет. Это обязательно надо сделать, но это еще не все», – сказал он.

              «Важно модернизировать и саму первичную сеть, создать в медицинских организациях условия, которые были бы комфортны как для людей, которые обращаются за медицинской помощью, например, как в рамках проекта «Бережливая клиника», так и для медицинского персонала. Врачи истощаются, работают на полторы-две ставки. У них не хватает психофизиологического ресурса, поэтому они выгорают эмоционально. Возникают непростые отношения с пациентами», – посетовал Говорин.

              Есть и третья позиция, которую депутат считает нужным отразить в плане модернизации. «Мы должны изменить систему подготовки врачебных кадров в вузах. Сегодня наши будущие врачи, будучи студентами, мечтают стать косметологами, урологами, мечтают работать в частных центрах. Такая коммерческая мотивация приводит потом к сбоям. Мы должны готовить будущих врачей к тому, что после вуза каждый врач должен пройти этап работы в первичном звене. Это важно», – предложил профессор.

              При этом, Говорин предлагает сделать так, чтобы выпускникам вузов было бы сами выгодно отработать сперва в первичном звене. «Нужна сбалансированная система, надо профессионально мотивировать молодых врачей. Они будут понимать, что, проработав в первичном звене, они получат шанс на адекватный карьерный рост, на обучение в ординатуре без оплаты, на поступление в аспирантуру. То есть мы должны начертить перед молодыми врачами профессиональный маршрут будущей успешной карьеры», – призвал депутат. По его мнению, одним простым волевым решением эту проблему не решить, система должна стать сбалансированной.

              «Но сейчас уже абсолютно все настроены на модернизацию – и медицинские работники, и органы исполнительной власти, и Общероссийский народный фронт, и партии в Госдуме. Сейчас идут серьезные дискуссии вокруг выработки конкретных мер в рамках поручения президента», – пояснил Говорин.

              «Да, многие позиции были заложены в национальные проекты, связанные со здравоохранением.

              Но то, что мы сейчас получили дополнительный стимул – поручение президента, – очень важно», – подчеркнул он.

              Как известно, в конце августа президент Владимир Путин поставил перед правительством задачу подготовить к 1 октября «принципы модернизации первичного звена в здравоохранении». «Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема», – отмечал президент. 

              Глава государства напомнил, что на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» выделен 1,367 трлн рублей, из которых на первичное звено здравоохранения предусмотрено 237,5 млрд, «которые должны быть истрачены с умом и должны дать хороший результат».

              Президент констатировал, что многие россияне по-прежнему не удовлетворены уровнем и качеством работы первичного звена и потребовал уделить особое внимание вопросам кадрового обеспечения, напомнив о разработке новых моделей эффективной организации поликлиник, которых в стране более 60 тысяч.

              Глава государства при этом отметил, что вне зоны доступности этого звена в прошлом году находились 499 населенных пунктов, в каждом из которых проживают от 100 до 2000 человек.

              Президент потребовал к 2021 году учреждениями первичного звена охватить 100% таких населенных пунктов. «Нам нужна система, которая мотивирует медицинский персонал повышать качество своей работы, четко соблюдать и выдерживать высокие требования к ней», – заявил Путин. Пока же, по его словам, в первичном звене здравоохранения не хватает более 25 тыс. врачей и более 135 тыс. среднего медперсонала, не хватает и узких специалистов.

              По итогам совещания вышел список поручений президента, в том числе было поручено разработать принципы модернизации первичного звена.  Таким образом, у правительства остается меньше недели на разработку плана. Впрочем, еще в середине сентября замглавы Минздрава Дмитрий Костенников сообщил, что в ведомстве уже разработали проект модернизации. «Основополагающий принцип – это профилактика, мы будем строить уже эту модель с учетом интересов граждан и с упором на профилактическое звено в первичном здравоохранении», – говорил замминистра.


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