Минздрав разработал проект модернизации первичного звена здравоохранения, заявил замглавы ведомства Дмитрий Костенников.

«Министерство подготовило проект распоряжения правительства об утверждении новых принципов модернизации первичного звена. Мы смотрим на эту проблему достаточно широко, именно как на межведомственную, если в деревне никогда не было электричества, оно должно там появиться, вместе с модернизацией первичного звена здравоохранения», – цитирует Костенникова РИА «Новости».

По его словам, в этот проект необходимо вовлечь Минсельхоз, Минстрой, Минэкономразвития, Минюст, Минфин, Минобрнауки, Минпросвещения, Минтруд и Минпромторг.

«Основополагающий принцип – это профилактика, мы будем строить уже эту модель с учетом интересов граждан и с упором на профилактическое звено в первичном здравоохранении», – добавил замминистра.

Между тем директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина заявила, что количество разрешений на ввоз не зарегистрированных в России препаратов увеличилось с 2012 года в 10 раз.

«Если в период с 2012 по 2014 год таких разрешений мы выдали чуть более 370, то за последние 3 года – с 2017 по 2019 год – мы выдали 3700 разрешений на ввоз», – отметила Максимкина.

Глава департамента уточнила, что ситуация с задержанием женщины в Москве, заказавшей для ребенка не зарегистрированное лекарство «Фризиум» нуждается во внимании.

«Мне, например, не понятно, как могли переслать из-за рубежа препарат, который находится под международным контролем», – сказала она.

Костенников подчеркнул, что уголовное дело по этому факту не могло быть возбуждено: «У нас в Уголовном кодексе отмечено, что преступлением не являются деяния, не представляющие общественной опасности, поэтому такое уголовное дело не имело право быть возбуждено вовсе, поскольку в этом деянии общественной опасности нет», – сказал замминистра.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что от 2 до 3 тыс. детей в России, страдающих эпилепсией, нуждаются в препарате «Фризиум».

В июле в Москве по подозрению в контрабанде психотропных веществ задержали мать ребенка, который страдает неизлечимым генетическим заболеванием. Позже стало известно, что полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела против нее.

Однако в августе стало известно о задержании уже второй матери тяжелобольного ребенка, которая по назначению врача заказала «Фризиум». В отношении женщины возбудили уголовное дело.