Врио главы Сахалина попросил устранить экономическую несправедливость

На заседании президиума Госсовета во Владивостоке врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил президента Владимира Путина включить в нацпрограмму развития Дальнего Востока механизмы устранения экономической несправедливости по отношению к региону, связанной с высокими ценами.

«Наши острова поставляют нефть, газ, рыбу, уголь и ценные морепродукты, но не получает преимуществ от этих благ. К примеру, казалось бы, жители богатого нефтью Сахалина должны заправляться недорогим бензином, однако его стоимость на Сахалине несоразмерно высока. Ключевые вопросы требуют системных решений, без федеральной поддержки нам не обойтись, поэтому считаю важным, чтобы такие решения вошли в национальную программу развития Дальнего Востока», – передает слова Лимаренко ТАСС.

Он добавил, что региональное правительство делает все возможное для «восстановления справедливости и решения проблемы» за счет регионального бюджета, многое уже получается.

Путин в среду на заседании Госсовета также пообещал направить на Сахалин комиссию представителей федеральных ведомств для подготовки программы развития региона.

Заседание президиума Госсовета под председательством президента проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

В июле Путин провел рабочую встречу с Лимаренко.