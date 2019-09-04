Путин поручил подготовить программу развития Сахалина

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Украина встречает зиму без угля и газа

Катастрофические проблемы с углем на Украине на руку ГазпромуФото: Архип Верещагин/ТАСС
Уже в начале ноября Украина может начать веерные отключения электричества. Причина – в нехватке угля. Сейчас электростанции страны сжигают вдвое больше этого топлива, чем поставляют на склады. Однако чрезвычайная ситуация в энергетике Украины только на руку России. Подробности...
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В Болгарии возмущены провокацией Софии о «щитах Советской армии»

Болгарское общество, в отличие от властей, помнит о подвиге «русского солдата Алеши»Фото: Алексей Витвицкий/РИА «Новости»
МИД Болгарии объявил освобождение стран Европы Советским Союзом во время войны с Германией «сомнительным историческим тезисом». Совсем недавно болгарский премьер Борисов благодарил Россию за то, что она не держит зла за срыв «Южного потока», и подчеркивал: «Старший всегда прощает». Что побудило болгарские власти вновь оскорбить «старшего», присоединившись к русофобскому хору? Подробности...
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«Московские протесты» лишились «героев»

Иван Подкопаев получил три года колонии за нападение на росгвардейцевФото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
В течение суток в Москве произошли сразу несколько событий, связанных с участниками несанкционированных акций июля – августа. Несколько фигурантов уголовных дел получили приговор, других перевели под домашний арест или освободили. Осужден и блогер, рассуждавший о расправе над детьми полицейских. Справедливая ответственность за правонарушения оказалась не только неминуемой, но и быстрой. Подробности...
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Крым выиграл конкуренцию среди украинских туристов

Крым переполнен туристами не только из России, но и из-за рубежаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Все попытки киевских властей отвадить жителей Украины от традиционного отдыха в Крыму провалились. По крайней мере, это показывает статистика по итогам очередного курортного сезона на полуострове. Сколько граждан Украины предпочитает Крым, какую сумму они оставляют российской курортной индустрии и почему, собственно, украинские курорты на Черном море не выдерживают конкуренции с российскими?  Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Запас прочности системе дает не мягкость, а справедливость

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское общество вполне осознает, что едва ли не впервые оно получило над собой власть, которая сочетает в себе сдержанную силу, несклонность к избыточной жестокости – и вообще чуть ли не самую милосердную за всю историю страны. Подробности...
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Синдром отмены государства

Дмитрий Юрьев, политолог
Политика на Украине перешла в твердые руки, управляемые умной, но очень горячей головой. И это далеко не первый случай внешнего управления изнутри на постсоветском пространстве. Через него прошли Грузия, Молдавия и даже Россия. Подробности...
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Как трагедия в Беслане обросла ложью и мифами

Евгений Крутиков, военный эксперт
Годовщина трагедии в Беслане вновь вынесла на поверхность целую серию мифов и конспирологических теорий о причинах и обстоятельствах страшного теракта. Кто и каким образом создал эти легенды, на чем они основываются, какими фактами опровергаются – и какие загадки до сих пор остаются в расследовании? Подробности...
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              Путин поручил подготовить программу развития Сахалина

              4 сентября 2019, 14:14

              Текст: Алина Назарова

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              Президент Владимир Путин пообещал направить на Сахалин комиссию представителей федеральных ведомств для подготовки программы развития региона.

              На заседании президиума Госсовета во Владивостоке, который посвящен долгосрочной программе развития Дальнего Востока, временно исполняющий обязанности губернатора островного региона Валерий Лимаренко сообщил, что власти Сахалинской области в ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» планируют в 2021 году ввести в эксплуатацию не менее 500 тыс. кв. метров жилья. Помимо социального, речь идет об арендном, коммерческом жилье и индивидуальном жилищном строительстве.

              По словам Лимаренко, для Сахалинской области вопрос строительства нового жилья является одним из первостепенных, так как в регионе на сегодняшний день имеется большое количество аварийных и ветхих домов. Сейчас этот показатель равен 1,2 млн кв. метров – почти 10% от общего жилого фонда островов.

              Путин обратил внимание на эти слова Лимаренко. «Это, конечно, много. К сожалению, у нас в некоторых регионах примерно такая же ситуация. И хотя это проблема острая, она, безусловно, подлежит решению», – сказал Путин, передает «Интерфакс».

              Он сообщил, что даст соответствующее поручение правительству. «Я с коллегами поговорю в Москве и такое поручение правительству дам, к вам комиссия приедет. Дополнительно проанализируйте состояние этого аварийного фонда (жилья) и подготовьте программу вместе с федеральным правительством по поддержке Сахалина. Это нужно делать конечно совместно», – сказал Путин, передает ТАСС.

              Президент подчеркнул, что данным вопросом нужно заниматься совместно, «потому что Сахалин, как известно, регион с высокобюджетной обеспеченностью, фактически, регион-донор». «Это касается и дорожного строительства, и некоторых других направлений, давайте поработаем», – добавил Путин.

              Лимаренко также обратился с просьбой о включении в нацпрограмму развития Дальнего Востока механизмов устранения экономической несправедливости по отношению к региону, связанной с высокими ценами.

              «Наши острова поставляют нефть, газ, рыбу, уголь и ценные морепродукты, но не получает преимуществ от этих благ. К примеру, казалось бы, жители богатого нефтью Сахалина должны заправляться недорогим бензином, однако его стоимость на Сахалине несоразмерно высока. Ключевые вопросы требуют системных решений, без федеральной поддержки нам не обойтись, поэтому считаю важным, чтобы такие решения вошли в национальную программу развития Дальнего Востока», — сказал он.

              Лимаренко добавил, что правительство региона делает все возможное, чтобы «восстановить справедливость и решить проблемы» за счет регионального бюджета, и многое уже получается.

              Президент похвалил работу Лимаренко на посту главы региона, который он занимает девять месяцев. «Срок, конечно, не очень большой. Но хорошо, что вы с людьми общаетесь много, и по региону ездите, и про наиболее острые вещи пометили», – сказал Путин после выступления Лимаренко.

              В июле Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко. В ходе беседы глава Сахалина рассказал о позитивных тенденциях в развитии региона.

              Государственный совет 4 сентября проходит под председательством президента страны Владимира Путина во Владивостоке в рамках Пятого Восточного экономического форума (ВЭФ). Его главной темой стала национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

              Нацпроект «Жилье и городская среда» состоит из четырех федеральных проектов: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

              На Сахалине 28 мая 1995 года около часа ночи произошло самое разрушительное землетрясение на территории России. В эпицентре сила толчков достигала 9-11 баллов. Ощущались толчки во многих населенных пунктах на севере области. Но самые страшные последствия были в Нефтегорске: погибли под завалами и скончались в больницах 2,4 тыс. человек. Из-под обломков были извлечены около 400 пострадавших, но многим из них медики не смогли помочь.


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