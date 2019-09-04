Путин поручил подготовить программу развития Сахалина

Президент Владимир Путин пообещал направить на Сахалин комиссию представителей федеральных ведомств для подготовки программы развития региона.

На заседании президиума Госсовета во Владивостоке, который посвящен долгосрочной программе развития Дальнего Востока, временно исполняющий обязанности губернатора островного региона Валерий Лимаренко сообщил, что власти Сахалинской области в ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» планируют в 2021 году ввести в эксплуатацию не менее 500 тыс. кв. метров жилья. Помимо социального, речь идет об арендном, коммерческом жилье и индивидуальном жилищном строительстве.

По словам Лимаренко, для Сахалинской области вопрос строительства нового жилья является одним из первостепенных, так как в регионе на сегодняшний день имеется большое количество аварийных и ветхих домов. Сейчас этот показатель равен 1,2 млн кв. метров – почти 10% от общего жилого фонда островов.

Путин обратил внимание на эти слова Лимаренко. «Это, конечно, много. К сожалению, у нас в некоторых регионах примерно такая же ситуация. И хотя это проблема острая, она, безусловно, подлежит решению», – сказал Путин, передает «Интерфакс».

Он сообщил, что даст соответствующее поручение правительству. «Я с коллегами поговорю в Москве и такое поручение правительству дам, к вам комиссия приедет. Дополнительно проанализируйте состояние этого аварийного фонда (жилья) и подготовьте программу вместе с федеральным правительством по поддержке Сахалина. Это нужно делать конечно совместно», – сказал Путин, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что данным вопросом нужно заниматься совместно, «потому что Сахалин, как известно, регион с высокобюджетной обеспеченностью, фактически, регион-донор». «Это касается и дорожного строительства, и некоторых других направлений, давайте поработаем», – добавил Путин.

Лимаренко также обратился с просьбой о включении в нацпрограмму развития Дальнего Востока механизмов устранения экономической несправедливости по отношению к региону, связанной с высокими ценами.

«Наши острова поставляют нефть, газ, рыбу, уголь и ценные морепродукты, но не получает преимуществ от этих благ. К примеру, казалось бы, жители богатого нефтью Сахалина должны заправляться недорогим бензином, однако его стоимость на Сахалине несоразмерно высока. Ключевые вопросы требуют системных решений, без федеральной поддержки нам не обойтись, поэтому считаю важным, чтобы такие решения вошли в национальную программу развития Дальнего Востока», — сказал он.

Лимаренко добавил, что правительство региона делает все возможное, чтобы «восстановить справедливость и решить проблемы» за счет регионального бюджета, и многое уже получается.

Президент похвалил работу Лимаренко на посту главы региона, который он занимает девять месяцев. «Срок, конечно, не очень большой. Но хорошо, что вы с людьми общаетесь много, и по региону ездите, и про наиболее острые вещи пометили», – сказал Путин после выступления Лимаренко.

В июле Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко. В ходе беседы глава Сахалина рассказал о позитивных тенденциях в развитии региона.

Государственный совет 4 сентября проходит под председательством президента страны Владимира Путина во Владивостоке в рамках Пятого Восточного экономического форума (ВЭФ). Его главной темой стала национальная программа развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

Нацпроект «Жилье и городская среда» состоит из четырех федеральных проектов: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

На Сахалине 28 мая 1995 года около часа ночи произошло самое разрушительное землетрясение на территории России. В эпицентре сила толчков достигала 9-11 баллов. Ощущались толчки во многих населенных пунктах на севере области. Но самые страшные последствия были в Нефтегорске: погибли под завалами и скончались в больницах 2,4 тыс. человек. Из-под обломков были извлечены около 400 пострадавших, но многим из них медики не смогли помочь.