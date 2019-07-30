Врио главы Сахалина рассказал Путину о динамично развивающейся экономике региона

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко. В ходе беседы глава Сахалина рассказал о позитивных тенденциях в развитии региона.

«Надо сказать, что Сахалинская область развивается динамично, и показатели вполне оптимистичные. Динамика валового регионального продукта – 5,9% в год, темп. Динамика промышленного производства – 6,4%», – приводятся слова Лимаренко на сайте Кремля.

Он отметил, что за последние два года на 11% выросла добыча нефти, газа – на 8,3%, угля – на 41,5%.

«То есть это динамично развивающийся регион, и ожидаются большие, серьезные перспективы», – сказал Лимаренко.

Он добавил, что исторически регион «осваивался вахтовым методом».

«Получилось так, что многие социальные задачи решались временно: временное жилье, временные дороги, временные социальные объекты. Поэтому когда я объехал регион, посетил все муниципальные образования, жилье, в котором живут люди, посетил районные больницы, 100%, некоторые несколько раз посетил, то сделал несколько выводов, некоторые проблемы я хочу Вам доложить», – сказал врио главы региона.

По его словам, провели проверку жилья, в итоге процент аварийного вырос до 9,3%. Он отметил, что это в том числе результат землетрясения в Нефтегорске в 1995 году.

«Для того чтобы решить эту проблему, мы приняли решение увеличить объемы жилищного строительства вдвое. В 2019 году уже увеличили финансирование в два раза, за первое полугодие – на 20% рост объема строительства. Считаем, что за ближайшие два года мы нарастим с 250 тыс. квадратных метров до 500 тыс. квадратных метров, для этого есть все возможности: рыночные механизмы развиты, строители есть и есть необходимые возможности для того, чтобы решить эту задачу принципиально», – отметил Лимаренко.

Он отметил, что с Министром обороны удалось решить вопрос о передаче земельных участков, которые ведомство занимало на территории 13 тыс. гектаров. 250 из них передано, сейчас юридически оформляется остальное.

Также решается вопрос обеспечения населения газом.

«С Миллером Алексеем Борисовичем (главой Газпрома) принципиально этот вопрос решили, еще в январе-феврале работали с командой. Есть реальный план, реальные действия. И уже в этом году сдается часть объектов, которая позволяет к высокой части подключать низкую часть и раздавать газ населению», – заявил Лимаренко.

Он добавил, что 81% трубного газа будет обеспечен населению в ближайшие пять лет. 19% будут поставляться в виде сжиженного газа.

«Это существенно дешевле, чем дизельное топливо или уголь, и, конечно, экологически более чистое. Я об этом чуть позже расскажу. Это инвестиционный проект, большой, интересный, который мы сейчас делаем с Алексеем Миллером», – сказал Лимаренко.

Врио главы отметил, что с министром энергетики Александром Новаком подписана программа развития и модернизации электросетей.

«В этом году мы увеличили на 60% дорожный фонд и капитальное строительство увеличили на 90%. И в первую очередь строим дороги там, где живут люди, то есть именно в муниципалитетах. И не просто дороги, а дороги с ливневой канализацией, с освещением, с благоустройством. Люди это видят, благодарят за то, что увидели эту проблему. И мы эту проблему, буквально начиная с этого года, начинаем решать», – заявил губернатор.

Он попросил Путина сделать федеральной главную дорогу Сахалина, которая ведет с юга на север.

«Столица области и столица газа связаны дорогой. Мы бы хотели, чтобы она была федеральной. Нам формально говорят, что федеральные дороги ведут из области в область, а как она может вести в область, когда мы живем на островах? Это единственный регион, который островной. Просим поддержки. Я подготовил соответствующее письмо. Если позволите, после нашего разговора, я Вам покажу», – сказал он.

Он добавил, что принято принципиальное решение о необходимости стопроцентной диспансеризации.

«Это вопрос дисциплины, и у нас есть и политическая воля, и оборудование для решения этой задачи. Больше того, у нас есть 25 передвижных комплексов высокотехнологичных: мы завозим в район два автомобиля, в течение дня, без всякой очереди, с хорошим настроением люди проходят это обследование, 100 человек в день приблизительно на два автомобиля. Я лично наблюдал, как этот процесс происходит, с людьми общался, очень хорошая реакция», – сказал Лимаренко.

По его словам, в регионе появился телефон, по которому можно обратиться в любое время из-за проблем с диспансеризацией.

Он добавил, что в здравоохранении главная тема – кадры.

«Мы с 1 апреля приняли решение об увеличении заработной платы для медработников на 30%, сразу связали это с тем, что они должны делать качественное лечение. То есть дали механизм: руководитель может поднять на 30%», – заявил Лимаренко.

По слова врио главы региона, до 2 млн подняты единоразовые выплаты, если человек приезжает и начинает работать на Сахалине. Также его обеспечивают жильем и дают ипотечные льготы.

«Кстати говоря, как Вы давали указания, ипотека у нас от 0 до 7%, то есть это механизм хорошо работающий. И мы планируем в этом году уже 250 человек квалифицированных привезти. Мы заключили договоры с кадровыми агентствами, то есть ведем эту работу профессионально», – сказал Лимаренко.

Он пообещал, что в первой половине 2020 года кадровую проблему в здравоохранении должны закрыть принципиально.

«То есть фактически мы вместе с населением, правительством, муниципалитетами делаем большую реформу в области здравоохранения. Люди это чувствуют, знают. Я встречаюсь с людьми, мы по несколько часов обсуждаем эту тему открыто, и народ благодарен за такое отношение. Мы считаем, что это у нас первая победа принципиальная», – сказал Лимаренко.

Путин попросил последить, чтобы диспансеризация была реальной.

«Вы сейчас сказали об этих мобильных комплексах. Нужно, чтобы они были там, где без них невозможно провести это обследование, а там, где можно что-то заново построить или восстановить, это нужно восстанавливать и строить. Может быть, какие-то переразмеренные для целей здравоохранения, устаревшие сооружения – может быть, их лучше перепрофилировать; и заново что-то построить, но закрывать старые только тогда, когда созданы новые. Ни в коем случае не закрывать заранее», – сказал президент.

Лимаренко заверил, что в регионе обращают на это внимание.