Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» опустился на 5 копеек, составив 65,15 рубля, курс евро снизился на 15 копеек – до 71,28 рубля.

Стоимость нефти утром опустилась до 57,56 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».

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