Выводы ученых о появлении предков человека в Южной Африке подвергли критике

Ряд авторитетных ученых подверг критике статью в журнале Nature, в которой другие исследователи писали о том, что родиной предков современного человека может быть Южная Африка, в частности северо-восток современной Ботсваны, сообщает New Scientist.

Как полагают ученые, современные люди (Homo sapiens sapiens, или неоантропы) появились 200 - 300 тыс. лет назад. По одной из версий, «колыбелью» человечества является Африка, останки древних людей находили на севере и юге континента.

Ранее исследователи из института медицинских исследований Гарвана в Сиднее (Австралия) проанализировали митохондриальные геномы (короткие молекулы ДНК в клеточных органеллах – митохондриях) людей, проживающих в Южной Африке, и составили каталог гаплогруппы L0 – самой ранней известной популяции современного человека.

Однако генетик Марк Томас из Университетского колледжа Лондона полагает, что основываясь на анализе митохондриальной ДНК можно делать выводы об отдельных популяциях, а не о виде в целом, сообщает «Интерфакс».

Другой исследователь Понтус Скогланд из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне отметил, что точно выяснить судьбу людей, живших в Африке 70–200 тыс. лет назад, невозможно без точно датированных окаменелостей и древних геномов, так как популяции на континенте смешивались друг с другом в процессе миграции.

Генетик Сара Тишкофф из Пенсильванского университета выразила сомнение по поводу того, что популяция, как считают австралийские ученые, не менялась и не мигрировала за несколько десятков тысяч лет.

Археолог Элеанор Скерри из Института изучения истории человечества Общества Макса Планка подчеркивает, что в статье исследователей из Австралии не учитывается то, что исследователи находили окаменелости людей современного вида старше 200 тыс. лет. Поэтому окаменелости из Южной Африки могли не принадлежать неоантропам.

Напомним, речь идет о статье, опубликованной в журнале Nature, в которой исследователи утверждают, что первая материнская линия Homo Sapiens Sapiens появилась к югу от бассейна реки Замбези около 200 тыс. лет назад. Родиной современного человека, по мнению исследователей, является территория современных Ботсваны, Намибии и Зимбабве.