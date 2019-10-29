СК проверит избиение девочки в ярославском детсаду

Официальный представитель управления СК России по Ярославской области Кристина Гузовская сообщила о начале проверки после публикации видео, на котором дети в детском саду по время прогулки избивают девочку.

«По сообщениям СМИ о произошедшем в детском саду следственными органами СУ СКР по Ярославской области незамедлительно организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства», – сказала Гузовская, передает РИА «Новости».

Отмечается, что видео было снято в детском саду №236 Ярославля. На записи видно, как во время прогулки девочка лежит на земле рядом с деревянным домиком, а другие дети бьют ее ногами и руками.

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин назвал данный инцидент чрезвычайным происшествием. Он также отметил, что его коллеги сразу отправились в детский сад, где опрашивают сотрудников и изучают систему безопасности.

«Действительно, в саду произошло ЧП, вы и сами на видео это видите. Факт подтверждается. У нас вопрос – где была воспитательница, когда все это произошло? Как был организован процесс работы?», – сказал Крупин.

Он также уточнил, что пострадавшая девочка еще не успела адаптироваться в детском саду. «Мы установили, что только после нашего вмешательства известили законных представителей о том, что случилось. Ребенок не был осмотрен медперсоналом и не было принято решение – какая требуется помощь ребенку, психологическая или медицинская. По данному факту мы возбудили производство», – добавил омбудсмен.

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