Напомнившую учителю про домашнее задание школьницу избили одноклассники

Учащиеся школы № 2 в Поронайске на Сахалине избили одноклассницу после уроков за то, что та напомнила учителю о необходимости задать домашнее задание.

Как рассказала мать пострадавшей изданию Sakh.com, после уроков ее дочь-четвероклассница вышла на крыльцо, когда одноклассники напали на нее. Девочку «держали за руки, валяли, били по голове, а потом достали учебники из портфеля и раскидали на улице».

Били девочку семь-восемь человек, один мальчик пытался заступиться за одноклассницу, но его не послушали. После одноклассники помогли пострадавшей собрать вещи и вызвали ей такси. Когда она пришла домой, у нее болела и кружилась голова.

«Как выяснилось, камеры на крыльце не работают, либо нам просто говорят так. Охранник сказал, что видел какой-то кипеж, но он не стал выходить. В травматологии сказали, что у дочери легкое сотрясение мозга, сейчас она лежит в больнице. Синяков сильных нет, потому что били в основном по голове и в живот. Я боюсь, что это все безнаказанно пройдет. Я понимаю, что их не посадят, детям по 10 лет, но в следующий раз вдруг она вообще домой не дойдет», – посетовала мама пострадавшей.

Полиция организовала проверку по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетней. Решается вопрос о постановке на профилактический учет всех участников инцидента в отделении по делам несовершеннолетних, а также о привлечении к административной ответственности их родителей.

Местная прокуратура также проводит проверку, по результатам которой будут приняты меры реагирования.

Напомним, в субботу полиция начала проверку информации о том, что четверо школьников в Екатеринбурге избили сверстника.