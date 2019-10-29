Саакшвили отметил новоселье со знаменитыми одесситами и Сенцовым

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что после возвращения на Украину переехал в новую квартиру в Одессе.

«Я переехал в новую квартиру в Одессе. На новоселье были мои друзья, гениальный Олег Филимонов рассказывал анекдоты, великий одессит Валерий Хаит читал наизусть стихи Пастернака о Грузии, и был Олег Сенцов, который в жизни очень сильно меня впечатлил», – написал Саакашвили в Facebook.

Он также отметил, что для него Сенцов является эталоном украинского гражданина. Кроме того, Саакашвили отметил, что он счастлив и любит Одессу.

Сенцов в свою очередь добавил, что квартира маленькая, но с большим балконом.

«Маленькая квартира с огромным балконом на последнем этаже. Новоселье у Мишико», – написал украинский режиссер в Facebook.

Ранее хакеры разместили фото Саакашвили на официальных сайтах в Грузии с надписью «I'll be back» («Я вернусь»).