Хакеры разместили фото Саакашвили на официальных сайтах в Грузии

Фотография экс-президента Михаила Саакашвили с надписью на английском языке «I'll be back» («Я вернусь») появилась в понедельник на сайтах официальных ведомств Грузии, включая официальную страницу главы государства Саломе Зурабишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Хакеры атаковали не только сайт president.gov.ge, но и странички судебных инстанций, органов местного самоуправления и различных официальных структур, где также было размещено фото Саакашвили, который заочно осужден на родине за коррупцию и злоупотребление служебным положением на три и 6 лет лишения свободы.

Саакашвили, проживающий на Украине, регулярно встречается там с оппозиционерами из Грузии, обещая вернуться домой и свергнуть нынешнюю власть.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД