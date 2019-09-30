Саакашвили пообещал вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал свое возвращение на родину в ближайшие месяцы, чтобы «восстановить государственность» страны.

«Я планирую вернуться в Грузию в ближайшие месяцы. Нет ничего секретного. Правда, что и на Украине я чувствую себя хорошо, но когда теряешь родину...», – заявил Саакашвили в эфире телекомпании «Мтавари архи», передает РИА «Новости».

По его словам, вернувшись в Грузию, он планирует «восстановить ее государственность».

Саакашвили и его партия правили в Грузии на протяжении девяти лет до парламентских выборов осенью 2012 года, когда к власти пришла «Грузинская мечта». Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. Против него на родине возбужден ряд уголовных дел, а по некоторым из них он заочно осужден на тюремные сроки. Саакашвили объявлен во внутригосударственный розыск. Власти Грузии не раз заявляли, что задержат экс-президента, как только он пересечет границу.