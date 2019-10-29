В Совфеде ответили на публикацию шведских СМИ об «историческом враге» России

«Это высший в мире цинизм со стороны шведов, с которыми мы всю жизнь бились и которых мы всю жизнь били. Им просто нужно хорошо учить историю и вспомнить о результатах битвы под Полтавой», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя публикацию шведских СМИ, где Россия названа «историческим врагом».

«Как Россия может называться историческим врагом Европы, если то французы, то немцы, то шведы, то поляки без приглашения вторгались в наши пределы?» – недоумевает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. – Я не думаю, что попытки дискредитировать Россию, извратить историю и как-то унизить нашу страну принесут плоды», – уверен сенатор.

«Россия, как мировая держава, реально разрешила сирийскую проблему. Поэтому, господа, не экспериментируйте больше, успокойтесь и живите мирно, – обратился Клинцевич к шведам. – У России нет ни претензий, ни намеков, ни желания каким-то образом получить военные или политические дивиденды. Россия – мирная держава. У нас есть хорошее оружие, богатство природных ресурсов и сильные люди, готовые биться за свою страну до последнего. Потому испытывать терпение и в очередной раз пробовать нас на зуб я никому не рекомендую».

Напомним, Полтавская битва – генеральное сражение Северной войны между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией Карла XII, которое состоялось 8 июля 1709 года. В результате этой битвы Русскому царству удалось подорвать военную гегемонию Швеции в Европе.

Ранее шведское издание Dagens Nyheter на фоне последних событий в Сирии, связанных с провалом США и действиями России, выпустило материал о «победе Владимира Путина в Сирии», которую журналисты ставят в противовес бегству США.

«В этой драме главным победителем стала Россия – исторический враг», – говорится в тексте статьи. По мнению автора, НАТО не имело запасного варианта после вывода американских войск. В статье также подчеркивается, что все больше стран желают наладить экономическое сотрудничество с Россией, а необходимость санкций ставится под вопрос.

В понедельник газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что решение президента США Дональда Трампа убить лидера ИГИЛ** прямо связано с поведением России.