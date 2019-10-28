Горбачев сказал, что помешало сохранить СССР

Бывший советский лидер Михаил Горбачев в своей новой книге «Что поставлено на карту: будущее глобального мира» выразил уверенность, что целостность СССР можно было сохранить. По его словам, созданию нового Союза, который бы отвечал интересам всех республик, помешал августовский путч.

Горбачев пишет о том, что «путь к политическому суверенитету республик, к их экономической самостоятельности, сохранению самобытности, развитию культуры лежал через обновление Союза, превращение его в демократическую, реальную, эффективную федерацию, которой республики делегируют часть своих полномочий», передает РИА «Новости».

По его словам, решающим шагом на этом пути должен был стать новый Союзный договор, подписание которого в 1991 году сорвал августовский путч.

Горбачев заявил, что на посту президента «до конца боролся за единство страны». «Боролся – хочу это подчеркнуть – политическими средствами, пытался убедить в своей правоте граждан и моих коллег – руководителей республик. И сегодня считаю, что целостность страны можно было сохранить, что новый Союз отвечал бы интересам всех. Но путч ослабил мои позиции», – говорится в книге.

«Руководство самой большой республики в составе СССР – России во главе с Борисом Ельциным пошло по пути дезинтеграции. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства», – заявляет бывший советский лидер.

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По словам Горбачева, нет ничего удивительного в том, что большинство россиян сожалеют о распаде Союза, а 1990-е годы считают самым тяжелым периодом в своей жизни.

Он также написал о том, что перестройка и политика гласности победили. «Изменилось сознание людей. Они живут в другой системе координат», – сказано в книге.

«И поэтому я считаю: может быть, как политик я проиграл, подвела меня самоуверенность, не увидел двойной опасности – от горячих голов, нетерпеливых радикалов и от реакционеров в моем собственном окружении. Но перестройка победила. Возврат в прошлое невозможен», – подчеркивает бывший советский лидер.

Горбачев считает, что будущее России заключается в демократии. Он призвал помнить, что у России за спиной трудная история, в которой были 250 лет монгольского ига, крепостное право, сталинские репрессии.

«Людей приучали, что с ними обращаются как с рабами. А когда это закончилось, то в 90-е годы им пришлось пережить хаос и произвол, которые преподносили им как демократию. Наш народ должен учиться на своем прошлом – что нужно отвергать, а что можно принять. На это требуется время. Но у России может быть только одно будущее: демократия», – убежден Горбачев.

По его словам, у России сейчас есть все необходимые возможности и ресурсы для рывка вперед в экономике, а также потенциал для привлечения новых партнеров из-за рубежа.

В целом же, признает он, «первое десятилетие нового века принесло миллионам россиян существенное улучшение уровня жизни и повышение реальных доходов».

Горбачев также назвал крупнейшую стратегическую ошибку Запада, которая стала шагом к подрыву доверия, возникшего вместе с прекращением холодной войны.