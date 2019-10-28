Названы сроки визита американской делегации по СНВ-3 в Россию

Делегация США в рамках соглашения СНВ-3 должна до середины ноября 2020 года приехать на Воткинский завод в Удмуртии, чтобы проинспектировать утилизированные межконтинентальные баллистические ракеты РС-12М «Тополь», следует из документации Роскосмоса.

Государственная корпорация объявила тендер на «обеспечение посещения» завода делегацией из США. «Сроки оказания услуг: начало – с даты заключения государственного контракта, окончание – 15 ноября 2020 года», – говорится в документах.

Между тем срок договора истекает в феврале 2021 года, и американцы до сих пор не решили, продлять ли его или нет, передает РИА «Новости».

В составе инспекции, по плану, приедет 10 американцев и столько же российских сопровождающих. Они посетят площадку, на которой «национальными техническими средствами США» смогут проконтролировать выставленные элементы ликвидированных ракет.

В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что неопределенность вокруг перспектив продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) подталкивает разворачивающуюся в мире гонку вооружений.

В начале сентября сообщалось, что в США начали готовить аргументы для разрыва СНВ-3.

Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации с договором СНВ-3, отмечая, что для ядерной войны появились новые причины.

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