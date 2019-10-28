Продавцов урана задержали в Казахстане

Спецслужбы Казахстана задержали четырех человек, пытавшихся продать более 240 килограммов украденного уранового концентрата, сообщили в пресс-службе комитета нацбезопасности (КНБ) страны.

«23 октября сотрудниками КНБ Казахстана на территории Кызылординской области пресечена попытка сбыта более 240 кг уранового концентрата. В результате специальной операции с поличным задержаны четыре участника преступной группы», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Задержанным предъявлено обвинение по статье «незаконное обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и ядерными материалами».

«Согласно заключению специалистов Института ядерной физики, изъятый урановый концентрат является опасным радиоактивным веществом, уровень радиации которого многократно превышает допустимую норму и представляет серьезный риск для окружающей среды и здоровья населения. По данным следствия, радиоактивное вещество похищено злоумышленниками на одном из предприятий по разработке месторождения ванадиевых руд», – пояснили в КНБ Казахстана.

Подробности дела в интересах досудебного расследования не разглашаются.

Напомним, 23 октября главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров прокомментировал сообщение Greenpeace о ввозе в Россию из Германии радиоактивного и токсичного урана для дообогащения.