Дано объяснение ввозу в Россию обедненного урана из Германии

Главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров прокомментировал сообщение Greenpeace о ввозе в Россию из Германии радиоактивного и токсичного урана для дообогащения.

«Обедненный гексафторид урана – это не радиоактивные отходы, а ценное сырье для атомной энергетики. И дообогащение ОГФУ (обедненного гексафторида урана) – распространенная практика в мировой атомной отрасли», – сказал Уваров, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что проекты по дообогащению ОГФУ не несут никакой угрозы населению, так как обедненный уран безопасен в смысле радиоактивности.

Уваров уточнил, что подобные проекты всегда сопровождаются жестким экологическим контролем со стороны и европейских заказчиков, и российских исполнителей.

Ранее международная экологическая организация Greenpeace сообщила, что европейская атомная компания Urenco возобновила ввоз в Россию ОГФУ для дообогащения на мощностях Росатома. Организация отмечала, что ввозимый ОГФУ якобы радиоактивен и токсичен.

По данным немецких СМИ, ожидается, что в Россию направят 12 тыс. тонн обедненного гексафторида урана в 2019-2022 годах.