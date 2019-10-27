В Ираке приостановили работу транслировавших протесты телеканалов

Арабоязычный эмиратский телеканал al-Arabiya и его дочерний проект al-Hadath, освещавшие протесты в городах Ирака, объявили о приостановке работы по требованию властей страны из-за «отсутствия лицензии».

В заявлении al-Hadath утверждается, что «иракские власти приостановили работу каналов al-Arabiya и al-Hadath под предлогом, что у них нет лицензии», а сотрудники иракской полиции потребовали от корреспондентов обоих каналов «прекратить любую журналистскую деятельность», передает РИА «Новости».

Оба канала вели трансляцию протестов в различных городах Ирака.

По данным иракских правозащитников, за два дня антиправительственных протестов в Ираке погибли 63 человека, ранения получили более 2,5 тыс. человек. Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни.

Тем временем источники Reuters в иракских силовых структурах утверждают, что премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди приказал спецназу принять «все необходимые меры» для разгона массовых антиправительственных выступлений в Багдаде, передает ТАСС.

Напомним, после начала турецкой военной операции в Сирии США перебросили своих военных в Ирак. В минувшее воскресенье стало известно, что американские военные перевозят в Ирак десятки боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*», находившихся в специальных лагерях на северо-востоке Сирии.

Во вторник власти Ирака потребовали вывода переброшенных из Сирии войск США.

В субботу колонна американских войск под прикрытием вертолетов вошла с территории Ирака в сирийскую провинцию Хасеке, войска США также вторглись в провинцию Дейр-эз-Зор.