Войска США вторглись с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор

Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор, сообщила The Washington Post.

По версии главы Пентагона Марка Эспера, США намерены перебросить дополнительные наземные механизированные силы в Дейр-эз-Зор для охраны нефтяных полей от боевиков (запрещенной в России террористической группировки) ИГ*, передает ТАСС.

Неназванный осведомленный источник подтвердил изданию, что войска США намерены «предотвратить попадание нефтяных месторождений в руки боевиков (запрещенной в России террористической группировки) ИГ и других дестабилизирующих действующих лиц».

Должностные лица США также заявили, что план защиты нефтяных месторождений предполагает возвращение в Сирию нескольких сотен американских военных, однако «менее батальона», который обычно насчитывает от 800 до тыс. солдат.

Ранее в субботу государственное телевидение Сирии сообщило, что колонна американских войск под прикрытием вертолетов вошла с территории Ирака в сирийскую провинцию Хасеке.

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