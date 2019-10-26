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26 октября, суббота  |  Последнее обновление — 14:18  |  vz.ru
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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Российской медицине не хватает доверия и денег

Врачи стали бояться пациентов, а пациенты — врачей Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен не только быть сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком. Подробности...
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На репутации США появилось сирийское нефтяное пятно

Незаконная добыча сирийской нефти указывает на то, что США стали на этой территории оккупантамиФото: facebook.com/mod.mil.rus
США организовали в Сирии незаконную добычу и транспортировку нефти. Это доказывают снимки космической разведки России. За безопасность добычи отвечают американские военнослужащие и наемники. В Минобороны происходящее называют бандитизмом. Полукриминальный бизнес приносит США не менее 30 млн долларов ежемесячно. На что идут эти деньги и почему американцы лично, а не через посредников, контролируют этот процесс? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА Новости
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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В Африке почти всем нужна Россия

Андрей Маслов, Эксперт клуба "Валдай"
Африка становится субъектом международной политики и глобальной экономики. Россия – единственный глобальный игрок, которому объединение и усиление Африки безусловно выгодно. Многим остальным выгодно, напротив, раздробление континента и ослабление отдельных стран. Подробности...
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Россия проигрывает борьбу за чистое золото Украины

Глеб Простаков, журналист
«Аннексия» Россией украинцев может встать в ряд с такими прорывами, как сыгранная Москвой роль в решении сирийской проблемы или деолигархизация Молдавии. Умная миграционная политика способна в буквальном смысле изменить страну в лучшую сторону. Подробности...
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Что выиграла Америка от предательства курдов

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская пресса называет российско-турецкую сделку поражением, унижением и даже предательством. Однако для Трампа она является безусловной победой. Естественно, его собственной. Подробности...
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      Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке Сейба
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      Представлен первый костюм для космических туристов

      Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавта
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              На репутации США появилось сирийское нефтяное пятно

              Незаконная добыча сирийской нефти указывает на то, что США стали на этой территории оккупантами   26 октября 2019, 14:05
              Фото: facebook.com/mod.mil.rus
              Текст: Андрей Резчиков

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              США организовали в Сирии незаконную добычу и транспортировку нефти. Это доказывают снимки космической разведки России. За безопасность добычи отвечают американские военнослужащие и наемники. В Минобороны происходящее называют бандитизмом. Полукриминальный бизнес приносит США не менее 30 млн долларов ежемесячно. На что идут эти деньги и почему американцы лично, а не через посредников, контролируют этот процесс?

              В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков назвал «международным государственным бандитизмом» контроль американцами нефтяных месторождений на востоке Сирии. По его словам, это «лежит далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов свободы и лозунгов по борьбе с терроризмом». «Ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве – нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и ее народа», – заявил Конашенков.

              На странице ведомства в Facebook опубликованы снимки с российских спутников космической разведки. На них видно, что для защиты бензовозов с контрабандной нефтью, которая поступает в разные страны, США используют своих военных и наемников – сотрудников частных военных компаний (ЧВК). В случае возникновения проблем привлекается авиация и спецназ. В частности, 23 августа на нефтесборном пункте Даман в 42 километрах восточнее провинции Дейр-эз-Зор было зафиксировано 23 бензовоза, 8 сентября в окрестностях той же провинции – 32 бензовоза. В провинции Хасеке 5 сентября наблюдалось 22 бензовоза. В районе сухопутного промысла Меядин на 8 сентября находились 34 бензовоза.

              «Как свидетельствуют представленные снимки космической разведки Минобороны России, сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ* в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии», – сказал Конашенков.

              По его словам, нефть добывают оборудованием ведущих западных корпораций. Оно ввозилось в Сирию в обход американских санкций. Полученные от продажи нефти доходы, которые ежемесячно составляют около 30 млн долларов, оседают на счетах американских частных военных компаний и спецслужб. «Подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией «Сэдкаб», созданной при так называемой «Автономной администрации Восточной Сирии», – заявил генерал-майор, добавив, что «за такой непрерывный, освобожденный от контроля и налогов американского государства, финансовый поток руководство Пентагона и Лэнгли будут готовы охранять и оборонять нефтяные скважины в Сирии от мифических «скрытых ячеек ИГ» бесконечно».

              Изначально США планировали полностью вывести свои войска из Сирии. Об этом сообщалось в декабре прошлого года. Соответствующее распоряжение отдал президент Дональд Трамп, который объяснил это разгромом террористов «Исламского государства*». Военные переводятся на американские базы в Ираке и Афганистане. Речь шла о тысяче человек.

              В начале октября Трамп также объявил о решении вывести американские войска с северо-востока Сирии, где США оказывали поддержку местным курдским формированиям, враждующих с соседней Турцией. Американского лидера раскритиковали не только демократы, но и однопартийцы, а курды назвали это «ударом в спину». Позже Трамп передумал. Кроме остающихся на юге Сирии – на границе с Иорданией, 200 военнослужащих, стало известно о планах оставить еще 200 спецназовцев для охраны нефтяных месторождений.

              Накануне глава Пентагона Марк Эспер анонсировал меры для усиления позиций в районе Дейр-эз-Зора под предлогом не давать доступа к нефтяным месторождениям террористам. Одной из таких мер станет отправка танков Abrams. Источники в Пентагоне сообщали, что после одобрения Белого дома на восток Сирии отправят половину батальона танковой бригады (в ней 90 танков, бригада состоит из трех батальонов), то есть 15 танков, и персонал.

              При этом Трамп не исключил, что добычей нефти на севере Сирии может заняться крупная американская компания. «Мы что-то придумаем для курдов, чтобы у них были денежные средства. Возможно, мы обеспечим приход (в регион) одной из своих крупных нефтяных компаний, чтобы все было сделано надлежащим образом», – заявил глава Белого дома.

              «У них (курдов) будет приток наличных средств, которого в настоящее время по существу нет, все воюют. Крупных запасов нефти в этом районе нет, но все воюют за то, что имеется», – добавил Трамп.

              Главный редактор журнала «Национальная самооборона» Игорь Коротченко не исключает, что полученные доходы от нелегальной добычи нефти американцы передают наличными курдам. «С точки зрения международного права это – вопиющая вещь. Находясь незаконно на территории другой страны, а это факт вооруженной агрессии, и еще добывать нефть и получать за это деньги, использовать какие-то транспортные схемы, для США – это пятно на репутации», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

              По его словам, после обнародования информации

              напрашиваются предположения о том, что американцы «точно так же «крышуют» наркоторговцев в Афганистане и участвуют в долевом наркобизнесе».

              Эксперт не исключает, что Трамп мог быть не в курсе подобных схем и только сейчас обратит на это внимание. «Америка – военная супердержава и участие в таких воровских схемах напоминает деятельность семьи Байденов на Украине. Здесь абсолютно коррупционная схема», – уверен Коротченко.

              Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев уверен, что Трамп был в курсе происходящего. «Американские финансово-промышленные группы (ФПГ) на Ближнем Востоке работают в полукриминальном бизнесе. Доллар любит именно теневую экономику, а не белую. По этой же причине Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном и ввел санкции, заставив Тегеран вернуться на теневые рынки для продажи своей нефти прежде всего американским ФПГ», – сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

              По оценке эксперта, озвученные Минобороны данные о доходе в 30 млн от продажи сирийской нефти на самом деле в разы выше, так как сырье затем неоднократно перепродается. «США получают баснословные прибыли через посредников, например, курдов или боевиков ИГ. Все они наймиты США», – уверен собеседник.

              Эксперт полагает, что после разгрома ИГ и наступления Турции на курдов американцам пришлось самим взять под контроль нефтяные ресурсы Сирии. «США четко показывают, что они оккупанты и грабят Сирию. Именно они основные захватчики страны, настоящие хозяева, которые не хотят отдавать ресурсы законной сирийской власти. У Дамаска вся борьба еще впереди», – подытожил Александр Перенджиев.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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