На репутации США появилось сирийское нефтяное пятно

США организовали в Сирии незаконную добычу и транспортировку нефти. Это доказывают снимки космической разведки России. За безопасность добычи отвечают американские военнослужащие и наемники. В Минобороны происходящее называют бандитизмом. Полукриминальный бизнес приносит США не менее 30 млн долларов ежемесячно. На что идут эти деньги и почему американцы лично, а не через посредников, контролируют этот процесс?

В субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков назвал «международным государственным бандитизмом» контроль американцами нефтяных месторождений на востоке Сирии. По его словам, это «лежит далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов свободы и лозунгов по борьбе с терроризмом». «Ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве – нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и ее народа», – заявил Конашенков.

На странице ведомства в Facebook опубликованы снимки с российских спутников космической разведки. На них видно, что для защиты бензовозов с контрабандной нефтью, которая поступает в разные страны, США используют своих военных и наемников – сотрудников частных военных компаний (ЧВК). В случае возникновения проблем привлекается авиация и спецназ. В частности, 23 августа на нефтесборном пункте Даман в 42 километрах восточнее провинции Дейр-эз-Зор было зафиксировано 23 бензовоза, 8 сентября в окрестностях той же провинции – 32 бензовоза. В провинции Хасеке 5 сентября наблюдалось 22 бензовоза. В районе сухопутного промысла Меядин на 8 сентября находились 34 бензовоза.

«Как свидетельствуют представленные снимки космической разведки Минобороны России, сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ* в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии», – сказал Конашенков.

По его словам, нефть добывают оборудованием ведущих западных корпораций. Оно ввозилось в Сирию в обход американских санкций. Полученные от продажи нефти доходы, которые ежемесячно составляют около 30 млн долларов, оседают на счетах американских частных военных компаний и спецслужб. «Подряд на вывоз нефти реализуется подконтрольной США компанией «Сэдкаб», созданной при так называемой «Автономной администрации Восточной Сирии», – заявил генерал-майор, добавив, что «за такой непрерывный, освобожденный от контроля и налогов американского государства, финансовый поток руководство Пентагона и Лэнгли будут готовы охранять и оборонять нефтяные скважины в Сирии от мифических «скрытых ячеек ИГ» бесконечно».

Изначально США планировали полностью вывести свои войска из Сирии. Об этом сообщалось в декабре прошлого года. Соответствующее распоряжение отдал президент Дональд Трамп, который объяснил это разгромом террористов «Исламского государства*». Военные переводятся на американские базы в Ираке и Афганистане. Речь шла о тысяче человек.

В начале октября Трамп также объявил о решении вывести американские войска с северо-востока Сирии, где США оказывали поддержку местным курдским формированиям, враждующих с соседней Турцией. Американского лидера раскритиковали не только демократы, но и однопартийцы, а курды назвали это «ударом в спину». Позже Трамп передумал. Кроме остающихся на юге Сирии – на границе с Иорданией, 200 военнослужащих, стало известно о планах оставить еще 200 спецназовцев для охраны нефтяных месторождений.

Накануне глава Пентагона Марк Эспер анонсировал меры для усиления позиций в районе Дейр-эз-Зора под предлогом не давать доступа к нефтяным месторождениям террористам. Одной из таких мер станет отправка танков Abrams. Источники в Пентагоне сообщали, что после одобрения Белого дома на восток Сирии отправят половину батальона танковой бригады (в ней 90 танков, бригада состоит из трех батальонов), то есть 15 танков, и персонал.

При этом Трамп не исключил, что добычей нефти на севере Сирии может заняться крупная американская компания. «Мы что-то придумаем для курдов, чтобы у них были денежные средства. Возможно, мы обеспечим приход (в регион) одной из своих крупных нефтяных компаний, чтобы все было сделано надлежащим образом», – заявил глава Белого дома.

«У них (курдов) будет приток наличных средств, которого в настоящее время по существу нет, все воюют. Крупных запасов нефти в этом районе нет, но все воюют за то, что имеется», – добавил Трамп.

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Главный редактор журнала «Национальная самооборона» Игорь Коротченко не исключает, что полученные доходы от нелегальной добычи нефти американцы передают наличными курдам. «С точки зрения международного права это – вопиющая вещь. Находясь незаконно на территории другой страны, а это факт вооруженной агрессии, и еще добывать нефть и получать за это деньги, использовать какие-то транспортные схемы, для США – это пятно на репутации», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД.

По его словам, после обнародования информации

напрашиваются предположения о том, что американцы «точно так же «крышуют» наркоторговцев в Афганистане и участвуют в долевом наркобизнесе».

Эксперт не исключает, что Трамп мог быть не в курсе подобных схем и только сейчас обратит на это внимание. «Америка – военная супердержава и участие в таких воровских схемах напоминает деятельность семьи Байденов на Украине. Здесь абсолютно коррупционная схема», – уверен Коротченко.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев уверен, что Трамп был в курсе происходящего. «Американские финансово-промышленные группы (ФПГ) на Ближнем Востоке работают в полукриминальном бизнесе. Доллар любит именно теневую экономику, а не белую. По этой же причине Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном и ввел санкции, заставив Тегеран вернуться на теневые рынки для продажи своей нефти прежде всего американским ФПГ», – сказал Перенджиев газете ВЗГЛЯД.

По оценке эксперта, озвученные Минобороны данные о доходе в 30 млн от продажи сирийской нефти на самом деле в разы выше, так как сырье затем неоднократно перепродается. «США получают баснословные прибыли через посредников, например, курдов или боевиков ИГ. Все они наймиты США», – уверен собеседник.

Эксперт полагает, что после разгрома ИГ и наступления Турции на курдов американцам пришлось самим взять под контроль нефтяные ресурсы Сирии. «США четко показывают, что они оккупанты и грабят Сирию. Именно они основные захватчики страны, настоящие хозяева, которые не хотят отдавать ресурсы законной сирийской власти. У Дамаска вся борьба еще впереди», – подытожил Александр Перенджиев.

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