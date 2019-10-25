Опубликованы видео издевательств протурецких боевиков над курдскими ополченками

В Сети опубликовали видеозаписи, сделанные сирийскими боевиками, якобы воюющими на стороне Турции, в роликах они грозились пленным женщинам отрубить головы и изнасиловать их, пишут СМИ.

Зверства совершались в отношении бойцов курдского ополчения YPJ, пишет «Московский комсомолец». Отмечается, что это формирование запрещено в Турции, а боевики преследуют членов группы с особой жестокостью.

Боевики группировки «Файлак-аль-Маджад» записали на видео издевательства над телом одной из убитых ополченок формирования, они растоптали ее тело и оскорбили погибшую, добавляет издание.

Другое видео опубликовано депутатом сирийского парламента Фаресом Шехаби, на нем толпа боевиков, захватила курдскую женщину, подозреваемую в пособничестве ополченцам.

В ролике боевики обещают отрубить ей голову, другие предлагают изнасиловать ее.

Депутат пояснил, что на подконтрольных боевикам территориях, в частности, в провинции Идлиб, женщины лишены прав. По его словам, на домах в том районе есть таблички с надписями «Все тело женщины до ногтей на ее ногах должно быть скрыто».

Напомним, после того, как Турция объявила о начале военной операции на северо-востоке Сирии против курдов, США объявили о выводе войск из этого региона.

Командующий курдскими «Силами демократической Сирии» Мазлумом Абди заявил, что президент США Дональд Трамп гарантировал курдским отрядам долгосрочную поддержку.