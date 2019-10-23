Курдский командир рассказал об обещаниях Трампа

Командир «Сирийских демократических сил» (SDF) Мазлум Абди заявил, что президент США Дональд Трамп гарантировал курдским отрядам долгосрочную поддержку.

Абди заявил, что провел телефонные переговоры с американским лидером, передает РИА «Новости».

«Я объяснил ему о нарушениях Турцией перемирия, которое не было бы возможным без его великих усилий», – сказал Абди. Он также выразил благодарность Трампу за усилия, которые, по его мнению, остановили «жестокие атаки Турции и джихадистов против нашего народа».

«Трамп пообещал поддерживать сотрудничество с SDF и долгосрочную поддержку в различных сферах», – добавил курдский лидер.

17 октября США и Турция договорились о прекращении огня в Сирии, по которому Турция приостановила операцию на 120 часов, чтобы курды отошли от границы. Однако во вторник уже Россия и Турция договорились о разрешении ситуации в Сирии, так как обязательства по договору с Вашингтоном об отводе курдских формирований не выполнены.