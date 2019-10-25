Экс-судья в Иркутской области впал в кому после огнестрельного ранения

Бывший председатель арбитражного суда Иркутской области Виктор Юдин впал в кому после огнестрельного ранения в голову, пишут СМИ со ссылкой на источник.

Прогноз врачей по его состоянию неблагоприятный, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Отмечается, что судью нашли несколько дней назад, рядом с ним обнаружили пистолет.

В региональном СУ СК подтвердили информацию об обнаружении мужчины с огнестрельным ранением головы, однако имя пострадавшего не раскрыли.

На данный момент по этому происшествию проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В сентябре сообщалось, что жительница Омска выстрелила себе в голову при попытке сделать селфи с пистолетом.