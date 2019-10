Краснодарский суд обязал The Telegraph и The Times опровергнуть клевету на Дерипаску

Арбитражный суд Краснодарского края принял решение о признании публикаций зарубежных СМИ о российском олигархе Олеге Дерипаске недостоверными, обязав их опровергнуть.

Речь идет о публикациях британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation, сообщает ТАСС.

«Иск удовлетворить полностью», – уточняется в материалах дела.

Ранее Дерипаска подал иск о защите деловой репутации против The Nation, The Telegraph и The Times. По словам представителя бизнесмена, публикации СМИ стали основанием для персональных санкций США.