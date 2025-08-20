Стало известно о вызове в СК племянницы экс-министра транспорта Старовойта

Mash: Родственницу Старовойта вызвали в Следственный комитет

Tекст: Денис Тельманов

Родственницу бывшего министра транспорта и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта – Анну Коновалову, возглавляющую региональное министерство приоритетных проектов развития территорий и туризма, вызвали к следователю, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, контрольно-счетная палата выявила, что на строительство домов в туристическом комплексе «Патриот» и населенном пункте Поныри было выделено 130 млн рублей.

Проект глэмпинга не был реализован в срок, открытие планировалось в 2024 году, но не состоялось. Несмотря на это, министерство не привлекло подрядчиков к ответственности и не добилось возврата средств.

Следственный комитет рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела из-за возможных нарушений при распоряжении бюджетом.

Экс-глава Минтранса и бывший губернатор Курской области Роман Старовойт был найден мертвым в парке Одинцовском городском округе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по делу о растрате при строительстве укреплений на границе с Украиной в Курской области два фигуранта пошли на сделку со следствием.

Хищения и растрата при строительстве оборонительных объектов на границе с Украиной привели к прорыву ВСУ в Курскую область и миллиардным убыткам в бюджете.

Следствие по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на приграничной территории Курской области завершено.