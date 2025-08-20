  • Новость часаИндия возобновила закупки российской нефти
    Сергей Худиев Сергей Худиев Гайки в Сети начали закручивать с Британии

    Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев От «творчества» ИИ воняет за километр

    Можно, конечно, сломать ход истории, подойти и плюнуть на картину Малевича, и это тоже будет актом художественного творчества – акционизмом. Но слабая сторона ИИ в том, что он даже этого сделать никогда не сможет.

    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    20 августа 2025, 18:04 • Новости дня

    Пентагон решил создать флот морских беспилотников

    Reuters сообщил о создании США флота морских беспилотников против Китая

    Пентагон решил создать флот морских беспилотников
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские военные активно тестируют надводные и воздушные беспилотные аппараты, предназначенные для автономных операций в случае конфликта вокруг Тайваня.

    Пентагон разрабатывает флот морских беспилотных аппаратов на случай вооруженного конфликта с Китаем, сообщает Reuters.

    По данным агентства, испытания прототипов прошли у побережья Калифорнии, где один беспилотник вышел из строя из-за ошибки программного обеспечения, а другой катер при столкновении перелетел через палубу. Разработкой занимаются Saronic и BlackSea Technologies.

    Несколько недель назад катер BlackSea неожиданно включил двигатели и перевернул буксировавшее его вспомогательное судно. По словам источников агентства, причиной инцидентов стали ошибки программного обеспечения в сочетании с человеческим фактором.

    Пентагон намерен создать рои морских и воздушных беспилотников для противодействия военной операции Китая против Тайваня. Ожидается, что американские катера будут стоить несколько миллионов долларов и обладать автономностью, не требуя постоянного управления человеком.

    Для сравнения, украинские беспилотные катера на Черном море стоят около 250 тыс. долларов, но ВМС США рассчитывают получить более технологичный вариант.

    По данным агентства, программа сталкивается с трудностями: уволен руководитель закупок морских беспилотников, приостановлен контракт на 20 млн долларов с L3Harris, разрабатывавшей программное обеспечение.

    В то же время с BlackSea уже заключены контракты на 160 млн долларов – компания выпускает для флота несколько десятков разведывательных беспилотников в месяц. Saronic не заключила контракт на закупки, однако получила 20 млн долларов на разработку прототипов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тайвань получил первую партию американских боевых дронов Altius-600M, которые могут находиться в воздухе до четырех часов. Тихоокеанский флот провел учения по отражению атак морских дронов и беспилотников в прибрежных районах Приморья и Камчатки.

    20 августа 2025, 10:58 • Новости дня
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин согласится на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским только для принятия капитуляции Украины, пишет New York Times.

    Российский лидер якобы испытывает глубокое презрение к Зеленскому и почти никогда не называет его по имени, отмечает New York Times.

    Кремль настаивает на нелегитимности Зеленского, а российское телевидение называет его «клоуном».

    Однако бывший президент США Дональд Трамп считает, что встреча Путина и Зеленского необходима для окончания конфликта. Трамп заявил, что начал подготовку к такой встрече во время телефонного разговора с Путиным.

    Издание обратило внимание на то, что в Кремле не исключают возможности встречи, но не говорят о ее скором проведении. Аналитики считают, что Путин согласится на встречу только в том случае, если Зеленский будет готов принять ключевые требования России.

    По мнению газеты, Путин согласится на встречу с Зеленским, если Кремль будет удовлетворен уступками, на которые готов пойти руководитель киевского режима. Встреча один на один позволила бы Путину и Зеленскому выглядеть как равные.

    В феврале Путин вызвал недовольство Трампа, предположив, что конфликт может закончиться только в случае замены правительства Зеленского временной администрацией под эгидой ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи президента России Владимира Путина и Зеленского.

    По данным СМИ, Британия и ЕС начали разрабатывать новые антироссийские санкции на случай срыва трехсторонней встречи президентов России, США и главы киевского режима.

    19 августа 2025, 19:33 • Новости дня
    Захарова обратилась к «чикатилам киевскорежимным»

    Захарова: Украина не желает забирать из плена тысячу своих военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Киев не проявляет интереса к возвращению из плена своих военнослужащих, находящихся в России.

    Киев не выражает желания забирать тысячу военных Вооруженных сил Украины, находящихся в российском плену. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Она обратила внимание на слова украинского посла в Польше Василия Боднара, который заявил, что Украина ценна для НАТО, потому что «знает, как убивать русских».

    Захарова прямо спросила: «Может, тысячу пленных украинцев заберете, чикатилы киевскорежимные? А то еле-еле заставили их забрать тысячу убитых граждан Украины, от которых Банковая отказывалась. Живых забирать тоже не желают».

    Ранее неоднократно поднимались вопросы обмена пленными между Россией и Украиной, однако, по словам дипломата, Киев зачастую затягивает процесс и неохотно идет на возврат своих военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о получении от России перечня украинских военных, которых Москва готова освободить при условии согласия Киева принять их обратно.

    В Сумской области родственники погибших солдат Вооруженных сил Украины не могут получить тела из-за распоряжения украинского командования, даже если смерть зафиксирована в госпитале. Из тысячи украинских военнослужащих, ранее обратившихся к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое.

    20 августа 2025, 14:26 • Видео
    Из Украины нужно сделать старую Финляндию

    Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    19 августа 2025, 21:40 • Новости дня
    США начали депортацию украинских беженцев

    Служба ICE в США выслала беженцев с Украины и показала фотографии

    США начали депортацию украинских беженцев
    @ @ICEgov

    Tекст: Денис Тельманов

    Иммиграционная служба США впервые опубликовала снимки процесса возвращения украинских беженцев на родину после депортации.

    Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) опубликовала в соцсетях  фотографии с депортацией украинских беженцев, передает ТАСС. На снимках запечатлены первые минуты возвращения украинских иностранцев на родину после высылки из США. В ICE подписали публикацию: «Вот фотографии первых минут возвращения украинских иностранцев домой после их депортации из США».

    Ранее, 15 августа, издание The Wall Street Journal сообщило, что десятки тысяч украинских беженцев могут быть депортированы из США, если они потеряют временный гуманитарный статус. По информации газеты, речь идет о значительном числе украинцев, находящихся в США на основании специальных виз и разрешений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 120 тыс. украинских беженцев в Соединенных Штатах могут столкнуться с депортацией, если программа временной правовой защиты не будет продлена. Американские штаты попытались оспорить в суде условия получения федеральных грантов для помощи жертвам преступлений, которые были введены администрацией Трампа.

    20 августа 2025, 12:48 • Новости дня
    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины

    Дипломат Долгов: Европа настаивает на вводе войск на Украину, чтобы торпедировать мирные переговоры

    Долгов назвал лучшую гарантию безопасности Украины
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Рассуждения Европы о размещении контингента на Украине – провокационный разогрев информационного поля. Лидеры ЕС, делающие ставку на продолжение конфликта, таким образом стремятся сорвать урегулирование, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. По его словам, лучшей гарантией безопасности Украины станет безъядерный и нейтральный статус страны.

    «Позиция России относительно присутствия контингента стран НАТО на Украине известна: для Москвы неприемлемо размещение иностранных сил. Тем не менее европейские политики продолжают педалировать идею о вводе своих войск в рамках мирного соглашения. Делают это они не просто так: их цель – торпедировать любые договоренности между российской и американской сторонами», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По словам собеседника, Брюссель делает ставку на конфликт, а мир ему не нужен, ведь в таком случае лидеры ЕС теряют источник финансового заработка и возможность заполучить дополнительные политические очки. «Поэтому тот же Эммануэль Макрон практически каждый день выступает с заявлениями, направленными на то, чтобы сбить нас с последовательной, уравновешенной и спокойной позиции», – указал дипломат.

    Вместе с тем никто из европейцев на деле не готов отправлять свои войска на Украину. Долгов напомнил, что ранее британские официальные лица рассматривали развертывание до 30 тыс. военнослужащих, позже эта цифра была сокращена. «Этого хватит на то, чтобы «обеспечить безопасность» полевой кухни», – иронично отметил спикер, назвав громогласные заявления Европы о контингентах «провокационным разогревом информационного поля».

    Кроме того, европейцы не станут предпринимать шаги по размещению войск без финального согласия со стороны Вашингтона, добавил собеседник. «Ни Владимир Зеленский, ни группа европейских политиков, которые приехали в Белый дом в понедельник, не обладают субъектностью. На этом фоне важна позиция Дональда Трампа и его администрации», – подчеркнул он, указав на продуктивные переговоры президентов России и США на Аляске, по итогам которых позиции сторон сблизились.

    «Лучшей гарантией безопасности Украины является ее возвращение к основам, которые были определены при обретении независимости. Речь идет о безъядерном и нейтральном статусе – отказе от участия в военных альянсах и от размещения иностранных баз на своей территории; обеспечении прав русского языка. Другими словами, Киеву следует вернуться к истокам и убрать все, что было привнесено за последние несколько десятков лет», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно о готовности около десяти стран направить войска на Украину. По информации источников Bloomberg, в рамках разрабатываемого пакета гарантий безопасности на первом этапе западные государства окажут помощь украинским военным в «обучении и подкреплении». Франция и Британия намерены отправить «сотни» своих солдат, которые будут находиться вдали от линии соприкосновения.

    На следующем этапе США будут делиться разведданными, помогать с поставками оружия и, возможно, с противовоздушной обороной, говорится в материале. Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что отправка американских сил на Украину не рассматривается, но Вашингтон может в рамках гарантий безопасности обеспечить защиту страны с воздуха.

    В ближайшие дни европейские военные чиновники встретятся с коллегами из Штатов, чтобы конкретизировать планы «по предоставлению надежных гарантий безопасности и подготовки к развертыванию сил обеспечения безопасности в случае прекращения боевых действий», сказано в заявлении британского правительства.

    Напомним, вопрос о предоставлении гарантий безопасности Киеву затрагивался и на саммите на Аляске. Тогда Владимир Путин согласился с необходимостью подобной инициативы, а также заявил, что Москва готова работать над ее реализацией – но не в ущерб базовым вопросам национальной безопасности России.

    В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова также заявила о неприемлемости размещения войск государств НАТО на Украине. По ее словам, подобный шаг «чреват неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями».

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал пресечь дискуссии о вводе иностранных сил на Украину. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону относительно гарантий безопасности и как Москва может повлиять на планы европейцев.

    20 августа 2025, 04:42 • Новости дня
    Бессент рассказал о «наценке Трампа» при перепродаже оружия Украине
    Бессент рассказал о «наценке Трампа» при перепродаже оружия Украине
    @ Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Ирма Каплан

    США продают оружие европейским странам, которое те будут перепродавать Украине с наценкой в 10%, рассказал министр финансов Скотт Бессент.

    «Я думаю, что президент Трамп сейчас очень бдителен. Мы продаем оружие европейцам, которые затем продают его украинцам, и президент Трамп берет 10%-ную надбавку на оружие, так что, возможно, эти 10% покроют расходы на воздушное прикрытие», – цитирует сказанное Бессентом в интервью Fox News болгарский портал Fakti.

    Американский министр так ответил на вопрос журналиста, будут ли американские налогоплательщики платить за воздушную защиту, которую США предоставляют  европейским странам на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Украина обязалась приобрести американское оружие на сумму 100 млрд долларов в рамках соглашения о гарантиях безопасности, сообщает Financial Times. До этого США заявили о прекращении бесплатных поставок оружия на Украину.

    Аэропорт Люблина на востоке Польши стал основным хабом для поставок западного вооружения на Украину.

    20 августа 2025, 04:28 • Новости дня
    Трамп восхитился способностью Путина сохранять хорошие отношения
    Трамп восхитился способностью Путина сохранять хорошие отношения
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп допустил действительно опасную для США ситуацию, если бы с российским коллегой Владимиром Путиным у него не сложились бы хорошие взаимоотношения.

    «У меня во время первого президентского срока были хорошие отношения с президентом Путиным. И это несмотря на то, что у нас было с Россией <…>», – цитирует Трампа ТАСС в подкасте Марку Левину.

    Трамп, напомнил, что политические оппоненты распускали заведомо ложные слухи о якобы сговоре американского президента с Россией и ее вмешательстве в выборы. Трамп уверен, не будь между ним и Путиным «понимания друг друга», США «были бы под угрозой».

    «Помните, такое непросто преодолеть, когда он [Путин] видит этих психов. И знает, что это неправда, поскольку он был непричастен. Он знал, что все это выдумка. Он, вероятно, думал, что наша страна совершенно сошла с ума», – предположил Трамп, вспоминая, как США выглядели со стороны, пытаясь с одной стороны, подружиться, как Трамп, а с другой, предъявляя нелепые обвинения.

    Напомним, глава Нацразведки США Тулси Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о якобы вмешательстве России в выборы США в 2016 году. Она сообщила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Дональду Трампу на выборах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в действующей администрации США подчеркнули, что Барак Обама предпринимал скрытые шаги в ущерб Дональду Трампу после выборов 2016 года. Кроме того, Габбард представила рассекреченные данные о возможной фальсификации в администрации экс-президента Барака Обамы разведданных о якобы вмешательстве России в выборы президента 2016 года, назвав это «многолетним госпереворотом против Трампа».

    Трамп назвал скандал со «вмешательством» России в выборы крупнейшим в истории США.

    19 августа 2025, 22:11 • Новости дня
    Baijiahao сообщило о «растрогавшей весь мир» фотографии Путина на Аляске
    Baijiahao сообщило о «растрогавшей весь мир» фотографии Путина на Аляске
    @ Скриншот с видео/Пресс-служба Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    Визит президента России Владимира Путина на авиабазу Эльмендорф-Ричардсон для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом стал историческим, в том числе благодаря частным визитам российского лидера, некоторые из которых растрогали многих, пишет китайский портал Baijiahao.

    Авторы материала обратили внимание на то, как Путин вел себя, излучая уверенность и обаяние, тогда как по Трампу было заметно, что переговоры его измотали. После переговоров российский лидер не покинул Аляску сразу, но поехал на мемориальное  кладбище Форт-Ричардсон, где похоронены советские летчики, и возложил цветы на их могилы, после чего побеседовал с местным архиепископом и преподнес ему в дар икону.

    «Путин растрогал всех присутствующих. Он, держа в руках цветы, опустился на одно колено перед надгробием каждого из пилотов. <…> Эта сцена была запечатлена журналистами мировых СМИ и широко растиражирована, попав на первые полосы многих газет», – приводит портал АБН24 слова из статьи аналитиков Baijiahao.

    Авторы публикации добавили, что многие впечатлились жестом Путина, который показал, с каким уважением руководство России относится к отдавшим жизни за свою страну героям.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российский президент Путин после окончания переговоров и пресс-конференции с американским коллегой Дональдом Трампом отправился на мемориальное кладбище Форт-Ричардсон, чтобы возложить цветы к могилам советских солдат. Также российский президент перед вылетом с Аляски побеседовал с архиепископом Ситкинским и Аляскинским.

    20 августа 2025, 14:14 • Новости дня
    Лавров: США не поддерживают авантюрную позицию Макрона по Украине
    Лавров: США не поддерживают авантюрную позицию Макрона по Украине
    @ Philippe Magoni/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Авантюрная позиция президента Франции Эммануэля Макрона по конфликту на Украине не находит понимания у нынешней администрации США, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Президент Франции Эммануэль Макрон занимает авантюрную и конфронтационную позицию по ситуации на Украине, однако она не встречает поддержки у администрации США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, Вашингтон все яснее осознает важность устранения первопричин кризиса, а не поддерживает тех, кто призывает к немедленному прекращению огня, но одновременно говорит о продолжении поставок вооружения Киеву. Министр напомнил, что именно подобную позицию недавно озвучил Макрон.

    Глава российского МИД подчеркнул, что хорошо, что администрация США стремится разобраться в сути проблем и способствовать ликвидации коренных причин кризиса.

    «Позиция в поддержку продолжения войны не находит понимания у нынешней администрации Соединенных Штатов», – отметил Лавров.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущее соглашение о мире с Россией должно предусматривать создание мощной армии на Украине без ограничений по численности и вооружениям.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слова лидеров ЕС о «нападении» России на Украину детским лепетом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины.

    19 августа 2025, 23:55 • Новости дня
    Bloomberg узнало о готовности 10 стран направить войска на Украину
    Bloomberg узнало о готовности 10 стран направить войска на Украину
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    После того, как саммит в Белом доме в понедельник показал приверженность США гарантиям безопасности Украины, европейские лидеры надеются воспользоваться предложением американского лидера Дональда Трампа и укрепить позиции Киева в преддверии возможной встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.

    «По словам людей, знакомых с вопросом, встреча европейских чиновников во вторник была посвящена плану отправки британских и французских войск на Украину в рамках мирного соглашения, включая численность и расположение военного контингента. Около 10 стран готовы направить войска в пострадавшую от войны страну», – передает Bloomberg.

    Пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован на этой неделе, когда лидеры заручатся поддержкой президента Трампа в отношении плана, который предполагает отправку европейских войск в рамках потенциального мирного соглашения, сообщает агентство.

    Европейские военные чиновники встретятся с американскими коллегами в ближайшие дни, чтобы конкретизировать «надежные гарантии безопасности и подготовиться к развертыванию сил обеспечения безопасности, если военные действия закончатся, говорится в заявлении британского правительства.

    В этих переговорах примут участие высшее военное командование НАТО в Европе, а также главы оборонных ведомств государств-членов, сообщили источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики заявили, что Киев может получить гарантии безопасности после достижения мира с Россией. Представители Европы назвали достижение мира основным условием предоставления Украине гарантий безопасности. А Владимир Зеленский отказался от требования перемирия.

    19 августа 2025, 21:50 • Новости дня
    В США назвали условия «хорошей сделки» по Украине

    Белый дом назвал условия «хорошей сделки» по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон считает, что компромисс по урегулированию ситуации на Украине невозможен без уступок обеих сторон и их частичного недовольства результатом.

    «Чтобы заключить хорошую сделку, обеим сторонам придется разойтись немного недовольными», – заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, передает РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о «разумных шансах» завершения конфликта на Украине по итогам встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Он заявил о возможности мирной сделки по Украине без прекращения огня.

    19 августа 2025, 20:50 • Новости дня
    Белый дом признал отдаление мира на Украине из-за Байдена

    Белый дом заявил о негативном влиянии политики Байдена на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула роль администрации Джо Байдена в затягивании конфликта на Украине, отметив некомпетентность прежней политики.

    Заявление Кэролайн Ливитт прозвучало на регулярном брифинге для журналистов, передает ТАСС.

    Представитель Белого дома отметила, что именно слабость и некомпетентность бывшей администрации США, а также политика бесконечного финансирования Украины за счет американских налогоплательщиков стали причиной затянувшегося конфликта. В ее выступлении прозвучала фраза: «Нельзя отрицать тот факт, что политика Байдена отдалила нас от мира».

    Ливитт добавила, что финансирование продолжалось вне зависимости от затрат, времени и потерь среди людей. Во время брифинга за спиной пресс-секретаря на экране были показаны снимки Владимира Путина и Дональда Трампа со встречи на Аляске 15 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ уже называют встречу лидеров России и США на Аляске «большой победой для Владимира Путина». Переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошли на военной базе на Аляске в ночь на 16 августа по московскому времени.

    На встрече была продемонстрирована принципиальная разница в подходах администрации Трампа и Байдена к российскому руководству. Владимир Путин на пресс-конференции подтвердил невозможность конфликта на Украине, если бы Дональд Трамп был президентом США в 2022 году.

    19 августа 2025, 20:54 • Новости дня
    Белый дом заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского

    Белый дом: Вэнс, Рубио и Уиткофф занялись организацией переговоров Путина с Зеленским

    Белый дом заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского
    @ Eric Lee/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом сообщил о начале активной координации между США, Россией и Украиной для подготовки личной встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф займутся координацией работы с Россией и Украиной для скорейшей организации встречи между лидерами, передает ТАСС.

    «Президент Трамп поговорил по телефону с президентом Путиным, и он согласился перейти на следующий этап мирного процесса – к организации встречи президента Путина и президента Зеленского, за которой при необходимости последует трехсторонняя встреча президента Путина, президента Зеленского и президента Трампа», – заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Ранее Трамп выразил надежду на проведение трехсторонней встречи по Украине. Он заявил, что начал подготовку к встрече Путина и Зеленского.

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России к любым форматам переговоров по Украине.

    Издание AFP писало, что Зеленский отклонил предложение о переговорах в Москве.

    19 августа 2025, 21:32 • Новости дня
    Белый дом назвал продуктивным саммит России и США на Аляске

    Белый дом заявил о прогрессе после переговоров Путина и Трампа на Аляске

    Tекст: Евгения Караваева

    Саммит лидеров России и США в Анкоридже позволил согласовать ряд ключевых вопросов и ускорить продолжение переговоров по ситуации на Украине, сообщили в Белом доме.

    Переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске оказались очень продуктивными, передает ТАСС.

    По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, саммит открыл дверь ко второй фазе переговоров по урегулированию ситуации на Украине, которая прошла спустя 48 часов после встречи в Анкоридже уже в Вашингтоне.

    «Двусторонние переговоры на Аляске были очень продуктивными, и лидеры двух стран согласовали ряд ключевых моментов, что открыло путь для второй фазы переговоров, которая состоялась вчера здесь, в Белом доме», – заявила Ливитт журналистам.

    Напомним, во втором этапе переговоров приняли участие Владимир Зеленский и европейские лидеры.

    20 августа 2025, 07:19 • Новости дня
    Ростех сообщил о создании нового разведывательно-огневого контура армии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внедрение танков в разведывательно-огневой контур позволило российской армии повысить оперативность и точность поражения целей с помощью современных систем, сообщили в Ростехе.

    Танки в российской армии стали ключевым элементом нового разведывательно-огневого контура, заняв по дальности поражения целей место между противотанковыми ракетными комплексами и ствольной артиллерией, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение госкорпорации «Ростех». Такое применение танков стало возможным благодаря интеграции с беспилотными летательными аппаратами и совершенствованию систем управления огнем.

    В Ростехе отметили: «Сегодня танки применяются как универсальное огневое средство. Они успешно выполняют боевые задачи как на переднем крае, так и с закрытых позиций». Специалисты пояснили, что современные российские танки при взаимодействии с беспилотниками отличаются высокой оперативностью, что достигается за счет точных орудий и качественной системы управления.

    По данным госкорпорации, иногда танкам достаточно двух–трех выстрелов для прямого поражения цели, особенно при работе с корректировкой дронов. В Ростехе сообщили также, что известны случаи, когда танки с закрытых позиций поражали цели на расстоянии до 12 километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корпорация «Ростех» заявила о превосходстве танка Т-90 над западными танками Leopard. «Рособоронэкспорт» отметил высокий авторитет танка Т-90МС в странах Африки и Азии. Завод «Уралвагонзавод» назвал Т-90М уникальным на мировом рынке танков.

    20 августа 2025, 08:23 • Новости дня
    Telegraph: В ЕС готовят новые санкции на случай отказа России от переговоров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британия и Евросоюз начали готовить новые антироссийские санкции на случай, если трехсторонней встречи президентов России Владимира Путина, США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского не состоится, сообщил источник.

    Санкции могут ввести, если Путин откажется принимать участие в переговорах с Зеленским и Трампом, сказал собеседник Telegraph, передает РИА «Новости».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о начале координации между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Венгерский премьер Виктор Орбан предлагал экстренно организовать встречу Евросоюза и России.

    Почему Азербайджан потерял транзит казахской нефти

    Казахстан решил пустить весь свой нефтяной экспорт через Россию. Он вынужден был отказаться от прокачки нефти по конкурирующему азербайджанскому маршруту. Почему Астане пришлось пойти на такой шаг? Подробности

    Европа навязывает «антироссийские» гарантии безопасности Украины

    США и ЕС приступили к обсуждению предоставления Украине гарантий безопасности. Как сообщают западные СМИ, некоторые страны НАТО могут разместить на ее территории так называемые силы сдерживания. В то же время эксперты полагают, что подобные условия неприемлемы для России. Сможет ли Брюссель навязать свою точку зрения Вашингтону и как Москва может повлиять на планы европейцев? Подробности

    Безэкипажные катера несут новую угрозу на Балтике

    США и Польша готовятся к массированному применению безэкипажных катеров, причем на Балтике. Это не только свидетельствует о подготовке НАТО к войне в этом регионе, но и показывает, как именно альянс собирается действовать против российского флота. Подробности

    Страх Зеленского потерять власть мешает миру на Украине

    Отказ Владимира Зеленского от президентских выборов удивил Дональда Трампа. Речь об этом зашла в ходе открытой части беседы в Белом доме во время визита Зеленского в Вашингтон. Трамп намекнул, что США не считают военное положение преградой для голосования. Как говорят эксперты, в случае участия в выборах Зеленский проиграет, поэтому ему важно получить на Западе гарантии безопасности для себя, а не для Украины. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Из Украины нужно сделать старую Финляндию

      Президент Финляндии Александр Стубб объяснил свое присутствие на переговорах в Вашингтоне тем, что в 1944 году его стране удалось «решить проблему» с Россией – следовательно, она обладает важным для Украины опытом. Теперь Стубб за эти слова оправдывается, ведь судьба послевоенной Финляндии – это идеальный сценарий для Украины с российской точки зрения.

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

  • О газете
