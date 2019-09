Дерипаска подал иск против The Nation, The Telegraph и The Times

Представитель бизнесмена Олега Дерипаски подтвердил подачу иска против The Nation, The Telegraph и The Times в Арбитражный суд Краснодарского края.

По его словам, иск связан с публикациями, которые стали основанием для персональных санкций США. Представитель бизнесмена подчеркивает, что обвинения в них голословны, передает РИА «Новости».

Иск к издательским домам Times Newspapers Limited (Великобритания), The Nation Company LLC (США), а также Telegraph Media Group Limited (Великобритания, владелец The Daily Telegraph и The Sunday Telegraph) появился в картотеке Арбитражного суда Краснодарского края 13 сентября.

Весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний.

Представители Дерипаски ранее также назвали «доказательный меморандум» Минфина США с оправданием санкций против бизнесмена плохо проработанным, изобилующим ложными утверждениями отчетом.