Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.4 комментария
Кремль высоко оценил контакты с США по Украине
Песков заявил о конструктивности контактов с США и сложностях достижения мира
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил недавние конструктивные контакты с США, включая обсуждения по Украине, но подчеркнул, что результаты мирных инициатив требуют времени.
По его словам, контакты между Россией и США по вопросам, связанным с ситуацией на Украине, были оценены в Кремле как конструктивные и содержательные, передает ТАСС.
Песков заявил, что последние взаимодействия с Вашингтоном прошли на высоком уровне и заслуживают положительной оценки.
Песков отметил, что несмотря на прогресс в переговорах, ждать сиюминутных результатов не стоит.
По его словам, работа по поиску мирных инициатив между двумя странами является достаточно сложной и требует времени.
Он подчеркнул, что обмен информацией происходит на высоком уровне, включая встречи между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Петербурге.
Кроме того, Песков указал, что работа ведется через различные каналы, и подчеркнул важность продолжения этого процесса для достижения долгосрочного мира.
Ранее в Кремле контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом назвали чрезвычайно полезными и эффективными.