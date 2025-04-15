Кремль высоко оценил контакты с США по Украине

Песков заявил о конструктивности контактов с США и сложностях достижения мира

Tекст: Александра Юдина

По его словам, контакты между Россией и США по вопросам, связанным с ситуацией на Украине, были оценены в Кремле как конструктивные и содержательные, передает ТАСС.

Песков заявил, что последние взаимодействия с Вашингтоном прошли на высоком уровне и заслуживают положительной оценки.

Песков отметил, что несмотря на прогресс в переговорах, ждать сиюминутных результатов не стоит.

По его словам, работа по поиску мирных инициатив между двумя странами является достаточно сложной и требует времени.

Он подчеркнул, что обмен информацией происходит на высоком уровне, включая встречи между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Петербурге.

Кроме того, Песков указал, что работа ведется через различные каналы, и подчеркнул важность продолжения этого процесса для достижения долгосрочного мира.

Ранее в Кремле контакты президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом назвали чрезвычайно полезными и эффективными.