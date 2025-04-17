Захарова осудила план НАТО по размещению контингента на Украине

Tекст: Александра Юдина

Дипломат выступила с резкой критикой в адрес предложенного Францией и Британией плана размещения «многонационального миротворческого контингента» на Украине, передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что Париж и Лондон не могут достичь единства среди стран-членов НАТО в отношении этой инициативы. Она назвала план безумным и заявила о своей обеспокоенности по этому поводу.

По ее словам, несмотря на все усилия, предпринимаемые Францией и Британией, их идея не находит поддержки у других союзников по НАТО.

В своем заявлении дипломат акцентировала внимание на том, что этот шаг может привести к дальнейшему осложнению ситуации в регионе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал шизофреническими заявления Зеленского о «миротворцах» на Украине.

Зеленский заявил, что Украина хочет разместить на своей территории боеспособные военные контингенты стран-партнеров для обеспечения безопасности.

Шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня.