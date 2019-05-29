Представители Дерипаски раскритиковали меморандум Минфина США с объяснением санкций

Представители российского предпринимателя Олега Дерипаски назвали «доказательный меморандум» Минфина США с оправданием санкций против бизнесмена плохо проработанным, изобилующим ложными утверждениями отчетом.

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США представило доказательный меморандум, составленный в поддержку включения Олега Дерипаски в санкционный список. Вкратце – это плохо исследованный доклад, пронизанный ложными утверждениями и фактическими неточностями», – следует из ответа, опубликованного на сайте бизнесмена.

Представители Дерипаски назвали возмутительным, что «бюрократы OFAC не обременяли себя поиском доказательств, потворствуя личной вендетте, которая разрушает жизнь человека, его бизнес и ставит под угрозу сотни тысяч людей, включая рабочих и членов сообщества, а также инвесторов (российских и международных)». «Это больше, чем профессиональная некомпетентность – похоже, что это не что иное, как грубый проступок на государственной службе, который поднимает существенные вопросы о честности и истинных намерениях расследований OFAC», – говорится в сообщении.

В документе отмечается, что Дерипаска был включен в «черный список» Минфина США на основании двух утверждений. Во-первых, что он «действовал или предположительно действовал в интересах высокопоставленного должностного лица Правительства Российской Федерации». И, во-вторых, за свою «деятельность в энергетическом секторе Российской Федерации». Представители бизнесмена подчеркнули, что оба утверждения ложны.

По их словам, первое утверждение основывается на статье десятилетней давности под названием «Связи Маккейна с Кремлем», опубликованной за пять недель до президентских выборов в США 2008 года. В ней со ссылкой на неназванный источник сообщается, что Дерипаска купил алюминиевый завод в Черногории в рамках российского заговора во главе с президентом Владимиром Путиным с тем, чтобы эффективно захватить контроль над экономикой Черногории после обретения страной независимости. Представители Дерипаски утверждают, что завод был куплен не по политическим, а по коммерческим причинам с целью превратить его в успешное предприятие, передает «Интерфакс».

Кроме того, офис бизнесмена заявляет, что цитата из интервью Дерипаски Financial Times о том, что он не отделяет себя от государства, не может рассматриваться в качестве доказательства сговора бизнесмена и правительства, так как вырвана из контекста. «Господину Дерипаске задали вопрос, почему он решил остаться в России. Дело в том, что он просто не отрывается от своей родины и не может представить свое будущее где-либо еще. Он сказал, что хочет развивать свой бизнес в матушке России. ... Вот что он говорил, но цитата была искажена и с тех пор стала жить своей собственной жизнью», – объясняют представители бизнесмена.

Второй аргумент Минфина о том, что Дерипаска работает в энергетическом секторе России, по словам представителей бизнесмена, демонстрирует, что сотрудники OFAC крайне плохо информированы о деталях бизнеса. «EN+ – компания, которую основал господин Дерипаска, – это не энергетическая компания, (работающая в нефтегазовом секторе), а скорее электроэнергетический бизнес, где производство электроэнергии составляет менее 20-25%», – констатируют представители бизнесмена.

Они также подчеркивают, что Дерипаска как крупный международный бизнес-лидер был приглашен на известные мировые события, такие как ВЭФ и АТЭС, но это не говорит о его работе в энергетическом секторе.

В статье также отвергаются обвинения бизнесмена в предполагаемой причастности к организованным преступным сетям.

«В целом, отчет OFAC не представил никаких доказательств своих старых и ложных утверждений. Он дает искаженное толкование общедоступных материалов, публикуемых на корпоративных сайтах и в средствах массовой информации», – заключают представители Дерипаски.

В апреле Дерипаска заявил, что введенные против него американские санкции основаны на «грязной лжи», а принимавшими их конгрессменами двигало желание отомстить.

Напомним, весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.