США продлили срок для завершения сделок с «Группой ГАЗ»

США продлили для инвесторов срок, за который они должны завершить сделки и избавиться от акций холдинга «Группа ГАЗ», до 6 июня 2019 года.

Об этом рассказали в среду в Управлении по контролю над иностранными активами Министерства финансов США, передает ТАСС.

Напомним, весной 2018 года Америка ввела санкции против бизнесмена Олега Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились.

В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с ряда компаний Дерипаски: «Русал», En+ и «Евросибэнерго». Однако сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке. Ряд компаний исключили из-под санкций в связи со снижением в них долей Дерипаски, из-за чего он потерял контроль над ними.