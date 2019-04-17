Дерипаска назвал американские санкции местью конгрессменов

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него американские санкции основаны на «грязной лжи», а принимавшими их конгрессменами двигало желание отомстить.

«Конгресс хочет больше крови … и не имеет представления о том, что происходит в России или где-либо еще в мире. Ими двигает исключительно вендетта, месть. Нет никаких фактов, никаких оснований, только грязная ложь», – заявил бизнесмен в интервью газете Financial Times.

При этом Дерипаска назвал ошибочным мнение Вашингтона о том, что санкции могут навредить частному российскому бизнесу и решить какие-то проблемы. «Совершенно наоборот», – добавил предприниматель.

Ранее Дерипаска заявил, что готов отказаться от контрольного пакета акций в «Группе ГАЗ», как это было сделано в случае с En+.

Напомним, весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.