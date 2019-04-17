Дерипаска назвал американские санкции местью конгрессменов

Взгляд
17 апреля, среда  |  Последнее обновление — 09:06  |  vz.ru
Разделы

Для получения компенсаций Украине придется признать Крым российским

Еще одна украинская компания требует денег от РФФото: Александр Максименко/РИА Новости
Украинский олигарх Игорь Коломойский выиграл у России крупную сумму денег. По крайней мере, именно так, на первый взгляд, выглядят итоги рассмотрения в международном суде иска компании «Укрнафта» по поводу своих активов в Крыму. Сможет ли Украина в реальности получить компенсации от России и как это связано с политическим признанием статуса Крыма? Подробности...
Перейти а раздел…

Хрущев заслужил уважения не меньше, чем Сталин

Уважение к Сталину и уважение к Хрущеву не противоречат друг другуФото: РИА Новости
Уровень одобрительного отношения к Иосифу Сталину в России поставил абсолютный рекорд. Большое лучше видно на расстоянии, и, глядя на «вождя народов» из XXI века, население как бы переоценивает его роль в истории страны. Было бы справедливо, если бы за этим последовала и переоценка роли Никиты Хрущева. Сейчас её недооценивают, а зря. Подробности...
Перейти а раздел…

В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
Перейти а раздел…

Израиль ждет от России жеста невиданной щедрости

Израиль мечтает получить назад тело Эли Коэна - и в этом ему может помочь РоссияФото: Архив IDF
Появляются сообщения о том, что Москва могла бы оказать Израилю очень важную для этой страны символическую услугу. Речь идет о передаче тела давно казненного в Сирии человека, которого считают самым выдающимся израильским разведчиком всех времен. О ком идет речь, что особенного он совершил и зачем России такое сотрудничество? Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем пожар в Нотр-Даме поможет Макрону

Андрей Манчук, политолог
Ужасный пожар в центре Парижа может стать символом конца отжившей свое эпохи. Которая, безусловно, была прекрасной – но только для пресловутого одного процента хозяев жизни. На ее руинах может быть построено что-то новое. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Майдан установил на Украине кровавые правила

Андрей Бабицкий, журналист
Убийство журналиста и писателя должно было стать наглядным примером того, что за критику властей, выражение несогласия с националистической политикой можно заплатить самую высокую цену. И ожидаемого эффекта удалось добиться. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Нотр-Дам давно наш

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Политика политикой, «у соседа корова сдохла», вот это все. Но Нотр-Дам на каком-то уровне не принадлежит Франции, тем более – современной Франции. Это давно уже часть общей культуры, в которой все мы воспитаны. Это и наш собор. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    Что потеряно и что спасено при пожаре в Нотр-Даме

    Кто и за что преследует Джулиана Ассанжа

    Обсуждение: 4 комментария

    Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

      Перейти а раздел…

      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
      Подробности...

      Собор Парижской Богоматери сгорел

      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
      Подробности...

      В Москве выбрали «Мисс Россию – 2019»

      Алина Санько из Азова стала победительницей в национальном конкурсе «Мисс Россия – 2019». Победительница получила 3 миллиона рублей и корону из белого золота стоимостью свыше 1 миллиона долларов
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
          • Да

          • Нет

          Является ли Пугачева сегодня главной певицей России?
          • Да

          • Нет

          Священника наказали за участие супруги в конкурсе красоты. Допустимо ли для жен священников участие в подобных мероприятиях?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:ЦБ отозвал лицензию у московского банка
            Умер академик Пюрвя ЭрдниевТриполи подвергся ракетному обстрелуНачался новый этап в создании многоцелевой АПЛ пятого поколенияВ Крыму ответили на требования Украины компенсаций
            Дерипаска готов отказаться от контроля над «Группой ГАЗ»В Южной Корее конфисковали протаранившее мост российское судноВаршава и Вашингтон достигли прогресса в вопросе создания базы США в ПольшеВ России задумались об оснащении МКС орбитальным лазером
            В Донбассе развенчали предвыборную фантазию ПорошенкоКлимкин назвал поддержку Сталина в России деградациейАссанжу присудили премию ЕвропарламентаНазвана причина одной из крупнейших катастроф Земли

            Главная тема


            Хрущев заслужил уважения не меньше, чем Сталин

            высокая подвижность


            Космонавты получат новый скафандр для высадки на Луну

            обыкновенный фашизм


            Историк назвал трагедию в Одессе «ликвидацией малоценного человеческого материала»

            на высшем уровне


            Стало известно, как директор ЦРУ манипулировала Трампом по делу Скрипалей

            Видео

            «медленно действовали»


            Лужков раскритиковал пожарных за «неправильное» тушение Нотр-Дама

            социальные сети


            Галкин приструнил Собчак за слова о связи «Мухаммедов» и пожара в Нотр-Дам-де-Пари

            «дешевая грязь»


            Maruv затравили за признание в любви россиянам

            выборы на украине


            Шарий обрисовал портрет избирателя Порошенко

            игра-викторина


            Юрий Гагарин: правда или пропаганда?

            Конец легенды


            Дмитрий Дробницкий: Сегодня пал альт-глобализм

            Женская власть


            Анна Долгарева: Феминизм страдает от отсутствия привилегий

            За что боролись


            Ирина Алкснис: Экспортная демократия вернулась Западу бумерангом

            на ваш взгляд


            Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?

            Дерипаска назвал американские санкции местью конгрессменов

            17 апреля 2019, 08:38

            Текст: Алина Назарова

            Версия для печати

            Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него американские санкции основаны на «грязной лжи», а принимавшими их конгрессменами двигало желание отомстить.

            «Конгресс хочет больше крови … и не имеет представления о том, что происходит в России или где-либо еще в мире. Ими двигает исключительно вендетта, месть. Нет никаких фактов, никаких оснований, только грязная ложь», – заявил бизнесмен в интервью газете Financial Times.

            При этом Дерипаска назвал ошибочным мнение Вашингтона о том, что санкции могут навредить частному российскому бизнесу и решить какие-то проблемы. «Совершенно наоборот», – добавил предприниматель.

            Ранее Дерипаска заявил, что готов отказаться от контрольного пакета акций в «Группе ГАЗ», как это было сделано в случае с En+.

            Напомним, весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............