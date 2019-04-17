Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над «Группой ГАЗ»

Российский предприниматель Олег Дерипаска во время посещения завода в Нижнем Новгороде заявил Reuters, что готов отказаться от контрольного пакета акций в «Группе ГАЗ», как это было сделано в случае с En+.

Бизнесмен подтвердил, что готов отказаться от контрольного пакета акций в «Группе ГАЗ», «как это было сделано [в случае] с En+», передает ТАСС.

По словам Дерипаски, у «Группы ГАЗ» нет шансов выжить, если с нее не будут сняты американские санкции. Предприниматель отметил, что многие поставщики и партнеры прекратили работу с заводом из-за риска попадания в санкционные списки, также на компанию большое давление оказывают банки.

Так, в начале марта Volkswagen приостановил переговоры о покупке доли в «Группе ГАЗ» из-за американских санкций.

Напомним, весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний, включая «Группу ГАЗ». Однако сроки, в которые инвесторы должны были избавиться от акций, постоянно переносились.

В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. При этом сам бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД