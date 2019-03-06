Volkswagen приостановил покупку доли в «Группе ГАЗ» из-за санкций

Volkswagen сообщил, что переговоры по приобретению доли в «Группе ГАЗ» в настоящее время приостановлены из-за санкций.

«В текущий момент это (покупка доли – прим. ВЗГЛЯД) для нас невозможно из-за санкций, чтобы не быть вовлеченными в эту ситуацию. Переговоры приостановлены. Переговоры по поставкам дизельных двигателей Volkswagen для «Газелей» также пока приостановлены», – заявил глава Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.

По его словам, для Volkswagen очень важно сотрудничество с ГАЗ в связи с тем, что оно составляет 30% локального производства, а собирающиеся в Нижнем Новгороде Skoda Octavia и Kodiaq являются значимыми моделями для бренда, передает РИА «Новости».

«Давайте дождемся того, чтобы разрешилась ситуация с санкциями, и посмотрим, как она разрешится – я имею в виду исключение ГАЗа из SDN-листа, и тогда можно вернуться к этому вопросу. Такая сделка может иметь смысл для наших брендов грузовых автомобилей, но не стоит спекулировать, давайте дождемся снятия санкций», – добавил топ-менеджер.

Напомним, бизнесмен Олег Дерипаска и контролируемая им компания «Группа ГАЗ» остаются в санкционном списке США.

Ранее Volkswagen задумался о покупке доли в «Группе ГАЗ».