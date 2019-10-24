Песков заявил о соответствии соглашения России и Турции европейским интересам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности России и Турции по Сирии соответствуют интересам европейских стран.

«Это также, по идее, в интересах тех же европейцев, потому что защищается граница от инфильтрации террористических элементов, обеспечивается безопасность Турецкой республики, и тем самым мы не допускаем потоки беженцев, которые впоследствии могут проследовать в сторону Европы. Поэтому Европа вполне может быть и должна быть удовлетворена», – приводит слова Пескова ТАСС.

Он также добавил, что договоренности между Москвой и Анкарой по сирийскому вопросу должны удовлетворить и курдов, и сирийцев.

«Это должно быть к удовлетворению курдов, в первую очередь, к удовлетворению сирийцев потому что сирийские пограничники встают на границу, потому что, скажем так, это еще один шаг в подтверждение суверенитета Сирийской Арабской Республики», – сказал Песков.

На вопрос о том, чьих инициатив в российско-турецком меморандуме больше – России или Турции, Песков заявил, что в данной ситуации речь идет о взаимоприемлемом решении.

«Это совместная работа, и в этой ситуации, конечно, речь может идти только о взаимоприемлемом решении, что и было (сделано) к удовлетворению обеих сторон, и на самом деле это должно быть к удовлетворению всех остальных сторон, которые задействованы», – отметил пресс-секретарь Кремля.

По его словам, в меморандуме Россия и Турция подтвердили основную цель – сохранение территориальной целостности Сирии.

Во вторник прошли шестичасовые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, стороны договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД