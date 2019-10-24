В Кремле рассказали о переговорах Путина и Эрдогана один на один

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган в ходе переговоров во вторник разговаривали один на один больше двух часов из шестичасовых переговоров, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

После закрытых переговоров глав государств продолжилась работа в составе делегаций, пояснил Ушаков, передает РИА «Новости».

В ответ на вопрос, сколько в достигнутом соглашении российских инициатив пояснил, что «это трудно сказать».

«Это совместный документ, поэтому и наша часть, и турецкая», – уточнил помощник президента.

«Обычно такого рода рабочие встречи длятся не больше двух-трех часов, а здесь шесть. Вопросы очень важные, и важнейший документ согласовали», – резюмировал Ушаков.

Напомним, во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились о разрешении ситуации на севере Сирии без кровопролития, несмотря на истечение срока договоренностей Турции и США по Сирии. По итогам переговоров операция турецких войск в Сирии приостановлена, однако, как подчеркнули в Анкаре, «не закончена».