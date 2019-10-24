В Сети высмеяли «подглядывающую» за Зеленским сотрудницу

Интернет-пользователи обратили внимание на видеозапись интервью президента Украины Владимира Зеленского в Японии, во время которого сотрудница пресс-службы главы украинского государства несколько раз появлялась за кадром, выглядывая из-за угла и производя странные жесты.

По информации украинского издания «Страна», сотрудницей с видео, предположительно, является пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, которая во время 11-минутного видео четырежды попадала в кадр.

Судя по всему, пресс-секретарь таким образом призывала журналистов заканчивать интервью.

Необычное поведение Мендель рассмешило пользователей Сети.

«Квартал в Японии», – заметил Александр Тимошенко.

«Украинский цирк», – отметил Александр Шевченко.

«Она не могла махать с другой стороны камеры?» – задался вопросом Денис Корнышев.

«А что за мартышка выглядывает из-за угла?» – поинтересовался Дмитрий Донской.

«Да-а, это не конкурс капитанов КВН…» – написал Федя Федотов.

«Человек дает интервью, солидная обстановка, а на заднем плане происходит цирк», – сетует Мила.

«Колхоз. Это про появление на заднем плане», – выразил мнение Константин Зарукин.

«Что за дурочка выглядывала постоянно из-за двери за спиной президента? Нашла место покрасоваться...» – написал Михаил Махоткин.

«А в конце платочком начала махать, дайте мне это развидеть», – написала Леся Толстая-Павленко.

«Блондинка за углом)))» – написал Александр К.

«А могла бы укусить», – сыронизировал Roman Eridan.

«Спасибо, что Мендель не отвесила пендель», – пошутил Igor Tenetko.

Зеленский 21-24 октября находится в Японии с визитом, он принял участие в церемонии интронизации императора Нарухито. Также украинский президент провел ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежных стран.

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