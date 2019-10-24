В Латвии оказалось слишком много бездельников

Советник главы правительства Латвии по вопросам демографии Имантс Парадниекс посетовал на то, что в стране «слишком много бездельников».

По словам советника, им «выгодно таковыми являться», передает РИА «Новости».

Как заявил Парадниекс, «большая часть людей считают, что им невыгодно работать, что это нормально». В стране «десятки тысяч безработных», что «намного больше, чем должно быть».

В частности, Парадниекс рассказал, что после «полуторагодичного отпуска по уходу за ребенком» женщины предпочитают «продолжить уход и оформляют статус безработного».

Советник считает, что «это неправильно». Он призвал «все это привести в порядок». Парадниекс полагает, что сама система пособий «работает неправильно», ее нужно изменить, простимулировав жителей страны искать работу, а не сидеть дома.

Напомним, в 1990 году население Латвии составляло 2,7 млн человек. К 1 октября 2019 года в республике осталось около 1,91 млн человек.

Экс-премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс выразил мнение, что республика попала в «пятую точку».