Экс-премьер Латвии заявил о попадании республики в «пятую точку»

Экс-премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс выразил мнение, что республика попала в «пятую точку», поскольку политики, которые пришли ему на смену, не смогли справиться со своими задачами.

«Двадцать лет назад я оставил будущим политикам страну. Тогда в Латвии жили 2,4 млн человек, [был] бездефицитный бюджет, а внешний долг – в 21 раз меньше, чем сейчас. Тогда у нас не было очередей на обследования в поликлинике, мы всех могли вылечить за бюджетные деньги. Если бы знал, в какую задницу попадет страна после меня, я бы из политики не ушел», – приводит слова бывшего премьер-министра Латвии РИА «Новости».

Напомним, в 1990 году население Латвии составляло 2,7 млн человек. К 1 октября 2019 года в республике осталось около 1,91 млн человек. С момента вступления Латвии в ЕС и НАТО в 2004 году страна потеряла порядка 400 тыс. человек, а с 1990 года – около 750 тыс. человек или более 28% от общей численности своего населения.

Криштопанс занимал пост премьер-министра Латвии в 1998-99 годах.

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