Лукашенко призвал восстанавливать «абсолютно тесную» интеграцию времен СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках интеграционного взаимодействия использовать опыт СССР.

«Мы же жили в одной стране. У нас огромный опыт, вот эта основа. У нас единый язык, у нас много общего. Этот путь мы можем пройти быстрее, нежели Европейский союз», – сказал Лукашенко в интервью казахстанскому гостелеканалу «Хабар», передает РИА «Новости».

Глава Белоруссии также добавил, что странам ЕАЭС следует учесть ошибки ЕС и стараться не повторять их. «Надо учиться на чужих ошибках. Идти мы можем быстрее, потому что у нас больше опыта, мы жили в Советском Союзе. Там была абсолютно тесная интеграция. Не надо ее уничтожать. Надо воссоздать то, что разрушено. Нам предстоит над этим работать. И, если честно говорить, здесь еще конь не валялся», – заключил он.

Ранее Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» с советскими рублями.