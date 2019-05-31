Лукашенко рассказал, как Белоруссию «кинули» с советскими рублями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страну «кинули» с советскими рублями, забрав товары и не оплатив их.

Лукашенко заявил, что после распада СССР жители Белоруссии «остались одни», хотя стране обещали, что она будет в советской рублевой системе, передает «Sputnik Белоруссия».

«Нас кинули с этими рублями, забрав у нас товары и не оплатив. Беларуси оказались должны очень много миллиардов, но мы их не получили», – сказал президент.

Он также заявил, что после распада Советского Союза «народу было нечего есть»; в республике, «которая всегда была развита в товарах народного потребления и продуктах питания», были «пустые полки».

В связи с этим правовая система страны занялась укреплением вертикали власти.

Ранее Лукашенко заявлял о желании России «приватизировать» Победу в Великой Отечественной войне.

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