Лукашенко увидел желание России «приватизировать» Победу

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе посещения Брестской крепости признался, что заметил в России тенденцию к «приватизации» Победы в Великой Отечественной войне.

«Как будто не было на войне других – белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен... Весь Советский Союз воевал. Погибли даже не сотни и не тыс., а сотни тысяч. Мы каждого третьего искалечили и потеряли. Вся Беларусь – это памятник. Тыс. сожженных деревень, ни в чем не повинных людей, стариков, детей», – приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии.

По словам Лукашенко, Брестская крепость – общая святыня для многих народов, которым делить Победу – все равно что лить воду на мельницу соперников и противников. «Они рады, что мы начали эту дележку. И вы знаете, откуда эта дележка пошла. Поэтому я крайне негативно воспринимаю подобные заявления, что кто-то эту Победу завоевал в одиночку», – подчеркнул Лукашенко.

«Победил советский народ! И приватизации быть не должно», – добавил Лукашенко.

8 мая президент Владимир Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР и граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства подчеркивал, что День Победы – священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала о том, почему в этом году Белоруссия запретила проведение акции «Бессмертный полк».