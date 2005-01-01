Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР, граждан Украины и Грузии с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР и граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины.

«В поздравительных посланиях президента России подчеркивается, что День Победы – священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Кремля.

Путин подчеркнул, что повторение трагических событий недопустимо.



«Владимир Путин особо отметил важность передачи молодому поколению неискаженной правды о событиях Великой Отечественной войны, а также подчеркнул, что долгом нынешних поколений является недопущение повторения трагических событий прошлого», – говорится в сообщении.



Путин также выразил уверенность, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, останутся надежной основой для развития отношений между нашими странами».



Также российский лидер передал слова благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, долголетия, мира и благополучия.